ΔΗΣΥ: Το ΑΚΕΛ να εξηγήσει γιατί καταψήφισε τη μεταρρύθμιση για τις επιστροφές μεταναστών

Πυρά κατά του ΑΚΕΛ εξαπολύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με αφορμή την καταψήφιση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών, θέτοντας δημόσια ερωτήματα για τη στάση που τήρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η έγκριση ενός αυστηρότερου ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διαχείριση των επιστροφών αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους πρώτης γραμμής που δέχεται έντονες μεταναστευτικές πιέσεις.

Όπως σημειώνει, ο νέος κανονισμός προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής για πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, ενιαία ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής, υποχρέωση συνεργασίας των παράτυπων μεταναστών με τις αρμόδιες αρχές και ενίσχυση των εργαλείων που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής.

Ο ΔΗΣΥ διερωτάται γιατί το ΑΚΕΛ επέλεξε να καταψηφίσει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες χωρών όπως η Κύπρος.

Παράλληλα, καλεί το ΑΚΕΛ να ξεκαθαρίσει με ποιες πρόνοιες του κανονισμού διαφωνεί, θέτοντας ερωτήματα για τη στάση του σε ζητήματα όπως οι ταχύτερες επιστροφές, η ενιαία ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής, η υποχρέωση συνεργασίας όσων παραμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αυστηρότερα μέτρα αποτροπής διαφυγής ατόμων που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής.

«Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν γιατί το ΑΚΕΛ επέλεξε να καταψηφίσει μια μεταρρύθμιση που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής», αναφέρει ο ΔΗΣΥ.