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Λετυμπιώτης: Δεν υπάρχει ενημέρωση για δεύτερη πενταμερή για το Κυπριακό - «Προσερχόμαστε στην πολυμερή για να πετύχει»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Λετυμπιώτης για Κυπριακό: Στόχος η άτυπη πολυμερής να ανοίξει ξανά τον δρόμο των διαπραγματεύσεων

Δεν υπάρχει ενημέρωση αυτή τη στιγμή για την σύγκληση δεύτερης πενταμερούς για το Κυπριακό, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος λέγοντας ότι «εμείς, ο ΓΓ των ΗΕ και η Προσωπική του απεσταλμένη εργαζόμαστε για τη σύγκληση της επόμενης πολυμερούς, που προς το παρόν αυτό χρονικά υπάρχει στόχος να γίνει τέλος Ιουλίου ή πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου».

Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου κι ερωτηθείς αν υπάρχει σχεδιασμός για δεύτερη πενταμερή για το Κυπριακό, αν αυτή του καλοκαιριού δεν αποδώσει καρπούς, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι προσέρχονται σε αυτή την άτυπη πολυμερή με στόχο όχι μόνο να πετύχει, αλλά να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Ως εκ τούτου, δεν έχω αυτή τη στιγμή την όποια ενημέρωση για τη διοργάνωση άλλης πολυμερούς και για την πρόθεση για σύγκληση επόμενης πολυμερούς. Αυτό που έχω υπόψη μου είναι τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του ιδίου προσωπικά» είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα η κ. Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες, ακολούθως η Προσωπική Απεσταλμένη θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για επαφές εκεί και θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου θα έχει επαφές τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον κ. Έρχιουρμαν για να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα αυτών των επαφών. «Ελπίζουμε όλα τα μέρη να επιδεικνύουν την ίδια πολιτική βούληση, όπως επιδεικνύει η δική μας πλευρά, ούτως ώστε να προγραμματιστεί για να συγκληθεί η άτυπη πολυμερής το συντομότερο δυνατόν και να ανακοινωθεί μετά το πέρας της πολυμερούς η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που έχουν διακοπεί, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου», κατέληξε.

ΚΥΠΕ

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