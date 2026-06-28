Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στις κάλπες σήμερα η Αγλαντζιά για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ψήφο των 15.182 εκλογέων διεκδικούν η Άντρη Χατζηανδρέου και ο Προκόπης Προκοπίου, με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις 18:00 το απόγευμα και το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται γύρω στις 20:30 το βράδυ.

Διεξάγονται σήμερα αναπληρωματικές εκλογές για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, μετά την ανάδειξη του τέως Αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, στην θέση του βουλευτή.

Την θέση του Αντιδημάρχου διεκδικούν δύο υποψήφιοι, η Άντρη Χατζηανδρέου και ο Προκόπης Προκοπίου.

Μιλώντας στο Τρίτο, ο Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Χατζηπάκκος, αρμόδιος για την σημερινή εκλογική διαδικασία, έιπε ότι το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 8:30 το βράδυ.

Ανέφερε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν 15.182 εκλογείς του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Θα λειτουργήσουν συνολικά 26 εκλογικά κέντρα, σε 6 σχολεία.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00 το απόγευμα, με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τη 13:00.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΚΛΟΓΕΣΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα