Στις κάλπες σήμερα η Αγλαντζιά για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου

Διεξάγονται σήμερα αναπληρωματικές εκλογές για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, μετά την ανάδειξη του τέως Αντιδημάρχου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, στην θέση του βουλευτή.

Την θέση του Αντιδημάρχου διεκδικούν δύο υποψήφιοι, η Άντρη Χατζηανδρέου και ο Προκόπης Προκοπίου.

Μιλώντας στο Τρίτο, ο Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Χατζηπάκκος, αρμόδιος για την σημερινή εκλογική διαδικασία, έιπε ότι το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθεί γύρω στις 8:30 το βράδυ.

Ανέφερε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν 15.182 εκλογείς του δημοτικού διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Θα λειτουργήσουν συνολικά 26 εκλογικά κέντρα, σε 6 σχολεία.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00 το απόγευμα, με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τη 13:00.