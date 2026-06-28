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Αγλαντζιά: Στο 15,02% η προσέλευση μέχρι το μεσημέρι για την εκλογή νέου Αντιδημάρχου - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο θώκος του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε βουλευτική έδρα με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι ψήφισαν συνολικά 2.281 εκλογείς, αριθμός που αναλογεί στο 15,02% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων στο δημοτικό διαμέρισμα Αγλαντζιάς, ανακοίνωσε το Γραφείο Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου.

Στη μία επαναρχίζει η ψηφοφορία με τις κάλπες να κλείνουν στις 18:00.

Το αποτέλεσμα της εκλογική αναμέτρησης αναμένεται να γίνει γνωστό γύρω στις 20:30.

Η ανακήρυξη του εκλεγέντα Αντιδημάρχου θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας τη Δευτέρα στις 11:00.

Ο θώκος του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κενώθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε βουλευτική έδρα με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

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