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Χριστοδουλίδης για Σεβγκιούλ: «Με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας» - Το μήνυμα του Προέδρου για την προσφορά της

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Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι η προσφορά της συνδέθηκε με το όραμα για «μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής».

«Με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγκιούλ Ουλουντάγ» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε γραπτή του δήλωση.

Όπως σημειώνει ο Χριστοδουλίδης, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ανέδειξε «με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας» και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος προσθέτει, επίσης, ότι η προσφορά της συνδέθηκε με το όραμα για «μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής».

Καταλήγοντας, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους και τους συνεργάτες της.

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