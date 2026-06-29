Χριστοδουλίδης για Σεβγκιούλ: «Με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας» - Το μήνυμα του Προέδρου για την προσφορά της

«Με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγκιούλ Ουλουντάγ» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε γραπτή του δήλωση.

Όπως σημειώνει ο Χριστοδουλίδης, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ανέδειξε «με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας» και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος προσθέτει, επίσης, ότι η προσφορά της συνδέθηκε με το όραμα για «μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής».

Καταλήγοντας, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους και τους συνεργάτες της.