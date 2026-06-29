Κεραυνός για τα σενάρια ανασχηματισμού: «Κάποια στιγμή υπάρχει και το θέμα της ηλικίας» - Τι είπε για ΔΗΚΟ και Νικόλα Παπαδόπουλο

Την ώρα που οι πληροφορίες για επικείμενο ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος εντείνονται, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός τοποθετείται για πρώτη φορά επί των σεναρίων που τον θέλουν να αποχωρεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο κ. Κεραυνός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του, υπενθυμίζοντας ότι όταν αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, δεν είχε απαραίτητα δεσμευτεί ότι θα παρέμενε μέχρι το τέλος της διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να βοηθήσει μια νέα κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι «κάποια στιγμή υπάρχει και το θέμα της ηλικίας» και πως πρέπει να δίνεται χώρος και δυνατότητα σε νεότερους ανθρώπους. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις για τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε και για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει την επικαιροποιημένη μελέτη για το έργο. Σχολιάζοντας την πρόθεση του ΑΔΜΗΕ να ζητήσει δανειοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την πρόβλεψη «πολύ αισιόδοξη», παραπέμποντας στις αυστηρές διαδικασίες και τους ελέγχους που ακολουθεί η ΕΤΕπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για το ενδεχόμενο να προηγηθεί η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ. Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ενδεχομένως η συζήτηση θα έπρεπε να αρχίσει από εκεί, καθώς, όπως είπε, το Ισραήλ διαθέτει υγραέριο και φυσικό αέριο.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για το έργο, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας πως εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια ακούει για ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, χωρίς όμως αυτό να έχει αποτυπωθεί στην πράξη.

Ο Μάκης Κεραυνός απάντησε και στην κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, για τις τοποθετήσεις του γύρω από τον GSI. Όπως είπε, ο κ. Παπαδόπουλος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν υπάρχουν μελέτες και ότι «οι μελέτες είναι ανοησίες», σημειώνοντας πως ουδέποτε του ζήτησε να μεταβεί στο Υπουργείο για να του παρουσιαστούν.

Κληθείς να σχολιάσει και την αναφορά του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι οι μόνοι υπουργοί του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση είναι οι υπουργοί Ενέργειας και Υγείας, ο κ. Κεραυνός απάντησε πως αυτό είναι ζήτημα του προέδρου του ΔΗΚΟ και όχι δικό του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι διαθέτει ταυτότητα του Δημοκρατικού Κόμματος και ότι υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Μελετών του κόμματος.

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, ο υπουργός Οικονομικών απέρριψε το ενδεχόμενο παροχολογίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει μια εκτεταμένη κοινωνική πολιτική, που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, και δεν πρόκειται να μπει στην παγίδα των παροχών λόγω της προεκλογικής περιόδου.