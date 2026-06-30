Δεν θέλουν να χάσουν χρόνο στο ΑΚΕΛ

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου δεν ενίσχυσε μόνο εκλογικά το ΑΚΕΛ, αλλά δημιούργησε και μία νέα πολιτική δυναμική, την οποία η ηγεσία του κόμματος θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του προβληματισμού των στελεχών του κόμματος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου η οποία βεβαίως δεν περιορίστηκε σε μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και με βάση το περιεχόμενο των ανακοινώσεων η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής λειτούργησε ουσιαστικά ως το πρώτο οργανωμένο βήμα της πορείας προς τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η ανάκαμψη που κατέγραψε το ΑΚΕΛ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία ενίσχυσε την πεποίθηση της ηγεσίας ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια σοβαρή διεκδίκηση της διακυβέρνησης και ότι η προετοιμασία πρέπει να αρχίσει χωρίς καμία καθυστέρηση.

Νωρίς και με διαύγεια

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου εκτιμούν ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχουν περιθώρια απώλειας χρόνου με τις διαδικασίες να αναμένεται να κινηθούν ταχύτερα από κάθε άλλη φορά, με στόχο νωρίς στις αρχές του 2027 να έχει διαμορφωθεί το πολιτικό πλαίσιο και να έχει ληφθεί η τελική απόφαση για το πρόσωπο που θα υποστηριχθεί στις προεδρικές εκλογές. Η έγκαιρη επιλογή υποψηφίου θεωρείται καθοριστική, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, να ενεργοποιηθούν όλες οι οργανωμένες δυνάμεις του κόμματος και να αναζητηθούν στηρίξεις πέραν των παραδοσιακών κομματικών ορίων. Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι μόνο μέσα από μια μακρά, καλά οργανωμένη και εξωστρεφή προεκλογική εκστρατεία μπορεί να διαμορφωθεί η κοινωνική πλειοψηφία που θα οδηγήσει το ΑΚΕΛ στην επιστροφή στην εξουσία μετά από τρεις συνεχόμενες προεδρικές θητείες στην αντιπολίτευση.

Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι δεν μπορεί να παραμείνει άλλο μακριά από έναν σχηματισμό διακυβέρνησης για τέταρτη συνεχόμενη προεδρική θητεία. Η εκτίμηση που διαμορφώνεται στην ηγεσία είναι πως η πολύχρονη απουσία από την εκτελεστική εξουσία περιορίζει την πολιτική του επιρροή, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύει την εφαρμογή των πολιτικών προτάσεων που διαχρονικά προβάλλει για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος και το Κυπριακό. Για τον λόγο αυτό, η προεδρική εκλογή του 2028 αντιμετωπίζεται ως στρατηγική μάχη και όχι ως ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση.

Μια μικρή αρχή;

Το πρώτο μήνυμα αυτής της νέας στρατηγικής καταγράφηκε ήδη μέσα από την αναπληρωματική εκλογή στην αντιδημαρχία της Αγλαντζιάς. Η επικράτηση της Άντρης Χατζηανδρέου αξιολογείται από το ΑΚΕΛ ως μία μικρή αλλά ιδιαίτερα συμβολική νίκη. Στην αντίληψη της ηγεσίας, η επιτυχία αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν αλλαγή στη διακυβέρνηση και είναι διατεθειμένες να στηρίξουν υποψηφιότητες νέων και αμόλυντων προσώπων.

Παράλληλα, στο ΑΚΕΛ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι απέναντι στην υποψηφιότητα Χατζηανδρέου βρέθηκαν ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Η επικράτηση απέναντι σε αυτή τη συνεργασία ερμηνεύεται ως πολιτικό μήνυμα ότι μπορούν να διαμορφωθούν διαφορετικοί συσχετισμοί δυνάμεων μέσα από την κοινωνική συμμαχία την οποία το κόμμα θα ισχυροποιήσει με νέες πρωτοβουλίες που εντείνει το επόμενο διάστημα. Η μεγάλη αποχή της επαναληπτικής εκλογής για την αντιδημαρχία σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του κόμματος, δεν αναιρεί το αποτέλεσμα, αφού επηρεάζει το σύνολο των υποψηφίων και οι εκλογές κρίνονται από όσους προσέρχονται στις κάλπες.

Το άλλο αφήγημα

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ επιχειρεί ταυτόχρονα να αναδείξει ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα, το οποίο συνδέει την ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Στην ανάλυσή της υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας επιθυμεί ένα κράτος με μεγαλύτερη διαφάνεια, λιγότερα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, αποτελεσματικότερους θεσμούς και κοινωνικές πολιτικές που να αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες.