Ο Γενικός Ελεγκτής

Μία κυρία μετά την επίθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά του νυν Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μας έστειλε το πιο κάτω μήνυμα: «Κι όμως ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου το 2022 χωρίς να με γνωρίζει, με βοήθησε βράδυ περιμένοντας μαζί μου μέσα στη νύχτα στο Αλφαμέγα Έγκωμης να έρθει οδική βοήθεια επειδή είχε μείνει η μπαταρία του αυτοκινήτου μου. Η οδική βοήθεια καθυστερούσε και για να μην μείνω μόνη μου μέσα στον δρόμο, περίμενε πέραν της μιας ώρας. Ούτε εγώ γνώριζα ποιος ήταν αυτός ο ευγενικός κύριος. Αργότερα, τον είδα σε δηλώσεις του στην τηλεόραση που εκπροσωπούσε -τότε- τον ΟΑΥ. Ταπεινός, αλλά συνάμα όπως αποδεικνύεται και σκληρός, δίκαιος».

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