Πλησιάζει αλλά δεν φτάνει 40 ο υδράργυρος - Αναλυτικά ο καιρός

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο Γενικός Ελεγκτής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μία κυρία μετά την επίθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά του νυν Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μας έστειλε το πιο κάτω μήνυμα: «Κι όμως ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου το 2022 χωρίς να με γνωρίζει, με βοήθησε βράδυ περιμένοντας μαζί μου μέσα στη νύχτα στο Αλφαμέγα Έγκωμης να έρθει οδική βοήθεια επειδή είχε μείνει η μπαταρία του αυτοκινήτου μου. Η οδική βοήθεια καθυστερούσε και για να μην μείνω μόνη μου μέσα στον δρόμο, περίμενε πέραν της μιας ώρας. Ούτε εγώ γνώριζα ποιος ήταν αυτός ο ευγενικός κύριος. Αργότερα, τον είδα σε δηλώσεις του στην τηλεόραση που εκπροσωπούσε -τότε- τον ΟΑΥ. Ταπεινός, αλλά συνάμα όπως αποδεικνύεται και σκληρός, δίκαιος».

Π

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣανδρέας παπακωνσταντίνουΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα