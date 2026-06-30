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Στους δρόμους η Αστυνομία: Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα και εκατοντάδες καταγγελίες για τροχαία αδικήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 66 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία, διάρρηξη και κλοπή, μαχαιροφορία και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 446 οχήματα και ελέγχθηκαν 574 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 227 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 66 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 103 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 1 οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 6 έλεγχοι ναρκοτέστ με 1 θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 3 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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