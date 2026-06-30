Πλησιάζει αλλά δεν φτάνει 40 ο υδράργυρος - Αναλυτικά ο καιρός

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Τυχεροί μέχρι τώρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εδώ και καμιά βδομάδα έχουν ξεκινήσει οι πυρκαγιές στην ύπαιθρο και στα δάση, αλλά φαίνεται ότι μέχρι τώρα έχουμε υπέρ μας τον παράγοντα τύχη. Προφανώς για να σβήσουν οι πυρκαγιές κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν και κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά όλοι ξέρουμε ότι μία φορά να πάει κάτι στραβά ή ο καιρός να μην είναι σύμμαχος, θα έχουμε επανάληψη τραγικών εικόνων. Δεν θέλουμε να γινόμαστε μάντεις κακών, αλλά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών ίσως θα πρέπει να λειτουργήσουν και ως προειδοποίηση, έτσι ώστε να δούμε σχολαστικά και την τελευταία λεπτομέρεια μπας και περάσει ένα καλοκαίρι αναίμακτο. 

Παζ.

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