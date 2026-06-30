Νίκη και... αποχή ψήφισε η Αγλαντζιά: Αλλαγή προσώπου στην αντιδημαρχία με σύμπραξη ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ ΚΑΙ Οικολόγων

Η Άντρη Χατζηανδρέου ανακηρύχθηκε τη Δευτέρα, στις 11:00, στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, νέα αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας, μετά τη νίκη της στην αναπληρωματική εκλογή της Κυριακής, 28 Ιουνίου. Η επικράτησή της καταγράφεται ως σοβαρή ήττα για τη συνεργασία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, που στήριξε την υποψηφιότητα του Προκόπη Προκοπίου, αλλά και για τον ΔΗΣΥ ειδικότερα που για χρόνια κυριαρχούσε στον δήμο και στη συνέχεια στο Διαμέρισμα Αγλαντζιάς. Η κ. Χατζηανδρέου συγκέντρωσε 2.309 ψήφους, ποσοστό 55,49%, επικρατώντας του κ. Προκοπίου, ο οποίος έλαβε 1.852 ψήφους και ποσοστό 44,51%. Η διαφορά διαμορφώθηκε στις 457 ψήφους. Παρότι η κάλπη ανέδειξε καθαρό νικητή, το αποτέλεσμα σημαδεύτηκε από την εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή.

Νικητής ξανά η αποχή

Από τους 15.182 εγγεγραμμένους εκλογείς, στις κάλπες προσήλθαν μόλις 4.210, με τη συμμετοχή να περιορίζεται στο 27,73%. Η αποχή ανήλθε στο 72,27%, στοιχείο που αποτελεί ίσως το ισχυρότερο πολιτικό μήνυμα της αναπληρωματικής εκλογής. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 4.161, τα άκυρα 29 και τα λευκά 20. Η σύγκριση με τις δημοτικές εκλογές του 2024 αναδεικνύει το μέγεθος της διαφοροποίησης. Τότε, στην Αγλαντζιά, από τους 15.130 εγγεγραμμένους εκλογείς είχαν ψηφίσει 9.253, με τη συμμετοχή να φτάνει στο 61,16% και την αποχή στο 38,84%. Σε σχέση με το 2024, την Κυριακή ψήφισαν 5.043 λιγότεροι πολίτες.

Το πολιτικό μήνυμα

Το 2024 ο Ανδρέας Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ είχε εκλεγεί αντιδήμαρχος με 5.938 ψήφους και ποσοστό 70,44%, έναντι 2.492 ψήφων και 29,56% του Κώστα Φωτίου. Η αναπληρωματική εκλογή καταγράφει πλέον αλλαγή πολιτικού ελέγχου στη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς. Την Άντρη Χατζηανδρέου στήριξαν το ΑΚΕΛ, το ΑΛΜΑ, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ, οι Οικολόγοι και το Πράσινο Κόμμα. Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η νίκη είναι πρώτα από όλα νίκη των κατοίκων της Αγλαντζιάς, οι οποίοι αγκάλιασαν το προοδευτικό όραμα και τις θέσεις της νέας αντιδημάρχου. Το κόμμα έκανε επίσης λόγο για νίκη της πλατιάς συνεργασίας δυνάμεων που στήριξαν την υποψηφιότητα και το πρόγραμμά της, σημειώνοντας ότι η εκλογή της στέλνει μήνυμα ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών και της νέας γενιάς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το αποτέλεσμα αποκτά ευρύτερη σημασία δεδομένου ότι έχει ήδη ανοίξει ο διάλογος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Πρόκειται για μια ανώδυνη μεν, ήττα δε, στη Λευκωσία για τη συνεργασία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, χωρίς όμως να μπορεί να αγνοηθεί ότι η τεράστια αποχή περιορίζει την ασφάλεια γενικευμένων πολιτικών συμπερασμάτων. Σημειώνεται ότι η θέση του αντιδημάρχου είχε κενωθεί μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου στη Βουλή με τον ΔΗΣΥ, στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, γεγονός που οδήγησε στην αναπληρωματική διαδικασία.