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Η Αυστραλία διπλασιάζει τα πρόστιμα για παραβίαση της απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων στους ανήλικους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η νέα νομοθεσία θα αυξήσει το πρόστιμο σε ένα μέγιστο ποσό 99 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για επανειλημμένες παραβιάσεις κανονισμών και θα δώσει στον ψηφιακό εποπτικό φορέα αυξημένες εξουσίες για τον περιορισμό των πλατφορμών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Η Αυστραλία θα διπλασιάσει το πρόστιμο που επιβάλλεται στις πλατφόρμες που παρακάμπτουν την ιστορική απαγόρευσή της των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών, σε σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυξάνονται τα στοιχεία πως το μέτρο έχει μικρό αντίκτυπο στη χρήση από τους εφήβους. 

Η νέα νομοθεσία θα αυξήσει το πρόστιμο σε ένα μέγιστο ποσό 99 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για επανειλημμένες παραβιάσεις κανονισμών και θα δώσει στον ψηφιακό εποπτικό φορέα αυξημένες εξουσίες για τον περιορισμό των πλατφορμών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

AΠΕ - ΜΠΕ 

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