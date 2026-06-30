Mercedes-Benz: Πιθανή αύξηση ωρών εργασίας, περικοπές μισθών

Σε μέτρα περιορισμού του κόστους φαίνεται να προχωρά η Mercedes-Benz, καθώς, σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική και επιχειρηματική εφημερίδα Automobilwoche, η εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει για φέτος την καταβολή επιδόματος που προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση εργασίας περίπου 90.000 εργαζομένων.

Το επίδομα αντιστοιχεί στο 18% του μηνιαίου μισθού κάθε δικαιούχου και επρόκειτο να καταβληθεί εντός Ιουλίου 2026. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι η πληρωμή του μεταφέρεται για το επόμενο έτος, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά τους όργανα.

Την ίδια ώρα, η Mercedes-Benz φέρεται να εξετάζει ένα ακόμη πιο αμφιλεγόμενο μέτρο: την αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στη Γερμανία από 35 σε 40, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών. Εάν το σχέδιο εφαρμοστεί, θα σημαίνει περίπου 260 επιπλέον ώρες εργασίας τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο, χωρίς πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

Οι σκέψεις αυτές εντάσσονται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η μειωμένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από κινεζικές εταιρείες και οι επιπλέον δασμοί που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τους μεγάλους κατασκευαστές.

Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από το συμβούλιο εργαζομένων της Mercedes-Benz. Ο Έργκουν Λιούμαλι, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Εργαζομένων της Daimler AG και της Mercedes-Benz AG, φέρεται να αμφισβητεί ότι η αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή μπορεί να αποτελέσει πειστική στρατηγική για το μέλλον της εταιρείας.

Όπως υποστηρίζει, η ανταγωνιστικότητα της Mercedes-Benz δεν μπορεί να στηριχθεί στη μεγαλύτερη επιβάρυνση των εργαζομένων, αλλά στην καινοτομία, στην ανάπτυξη ελκυστικών νέων μοντέλων και στη διατήρηση ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η πίεση για περιορισμό του κόστους έχει ενταθεί μετά την επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Το 2025, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων του τμήματος Mercedes-Benz Cars μειώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ, από 8,7 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45%.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη υποχώρησαν από τα 13,7 δισ. ευρώ στα 8,2 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Mercedes-Benz στην προσπάθειά της να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.