Δείτε την επιστολή Νικόλα πίσω από την αναβολή του Υπουργικού Συμβουλίου – Στο τραπέζι ανασχηματισμός και διορισμοί στους ημικρατικούς (φώτο)

Εμπιστευτική επιστολή του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τη μετάθεση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, και τελικά θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 9:30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε επιστολή, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026, που εξασφάλισε ο «Π», ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζητά συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το συντομότερο δυνατόν, με τη Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος, προκειμένου να συζητηθούν τρία βασικά ζητήματα: το ενδεχόμενο ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επικείμενοι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της συγκυβέρνησης και της μεταξύ τους συνεργασίας.

Η επιστολή, η οποία φέρει την ένδειξη «εμπιστευτική», αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς καταγράφει την πρόθεση του ΔΗΚΟ να θέσει επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τόσο τη σύνθεση της κυβέρνησης όσο και τη συνολικότερη λειτουργία της συνεργασίας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η χρονική συγκυρία της μετάθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι στο Προεδρικό βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις γύρω από τα ζητήματα που έθεσε το ΔΗΚΟ, με αιχμή πιθανό ανασχηματισμό στην κυβέρνηση και τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Δείτε την επιστολή: