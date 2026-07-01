Αννίτα από Αθήνα: Ξεκάθαρα μηνύματα σε Τουρκία και ΕΕ ενόψει εξελίξεων στο Κυπριακό – Το τετ α τετ με Μητσοτάκη και η ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων

Με μηνύματα για το Κυπριακό, την ευρωπαϊκή άμυνα και τον κοινό βηματισμό Ελλάδας – Κύπρου, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα η διήμερη επίσημη επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου. Η επίσκεψη ήταν η πρώτη της μετά την επανεκλογή της στην προεδρία του Σώματος και πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

«Οι προσπάθειές μας αυτό το διάστημα εστιάζονται στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά και στα θέματα, στις προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κινητικότητα που ακριβώς θα εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο για το Κυπριακό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη χθεσινή ομιλία της στη Βουλή των Ελλήνων.

Τη Δευτέρα, η κ. Δημητρίου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο συζήτησε εκτενώς το Κυπριακό, αλλά και ευρύτερα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Ακολούθως, μίλησε στο Athens Defence Conference, που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμυνας και της ασφάλειας για ένα ημικατεχόμενο κράτος.

Τετ α τετ με Μητσοτάκη

Ακολούθως, η κ. Δημητρίου έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με το Κυπριακό ενόψει της νέας πενταμερούς, τη στήριξη της Ελλάδας και τον κοινό βηματισμό Αθήνας - Λευκωσίας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Έρχεσαι σε μία κρίσιμη συγκυρία, όπου υπάρχει πάλι μια ουσιαστική κινητικότητα για το κυπριακό ζήτημα, και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απόψεις σου, καθώς είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι, όπως ήμασταν εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο κ. Μητσοτάκης υποδεχόμενος την κ. Δημητρίου.

@annitademetrioucy 🇬🇷🇨🇾 Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, φίλο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταυτόσημη στρατηγική και κοινός βηματισμός για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και σύνθετων προκλήσεων. Στο επίκεντρο της συνάντησής μας βρέθηκε ο καίριος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η κοινοβουλευτική διπλωματία σε κρίσιμα ζητήματα, το Κυπριακό και τα ευρωτουρκικά. Εν όψει και της νέας Διάσκεψης για το Κυπριακό, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και πραγματική πρόοδο στο Κυπριακό. ♬ original sound - Annita Demetriou

Ομιλία στην ελληνική Βουλή

Η Κύπρος πλήρωσε βαρύ τίμημα από την έλλειψη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, τόνισε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας πως μια Ελλάδα με ισχυρό κοινοβουλευτικό σύστημα αποτελεί για την Κύπρο ζήτημα ασφάλειας και όρο επιβίωσης, όπως κατέληξε σε προσφώνησή της στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Ειδική αναφορά έκανε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέγοντας ότι «είναι αδιανόητο ευρωπαϊκά χρήματα για εξοπλισμούς να καταλήγουν στην ενίσχυση μιας χώρας που διατηρεί στρατεύματα κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος» και τόνισε ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς είναι ζήτημα ασφάλειας, αλληλεγγύης και αξιοπιστίας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία ότι έχει να κερδίσει περισσότερα από τη συνεργασία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου παρά από την επιθετικότητα, τις απειλές και την πολιτική των τετελεσμένων.

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Η ομιλία συνέπεσε, όπως σημείωσε, με την ολοκλήρωση της δεύτερης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε, επίσης, στον Great Sea Interconnector, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης και στη δυνατότητα Ελλάδας και Κύπρου να λειτουργήσουν ως ενεργειακός και γεωοικονομικός κόμβος της περιοχής. Έθεσε ακόμη την ανάγκη κοινού χώρου παιδείας, έρευνας και καινοτομίας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρότερη Ελλάδα, μια ασφαλέστερη Κύπρο, μια συνεκτικότερη Ευρώπη και μια πιο ειρηνική Ανατολική Μεσόγειο.

Επαφές με κόμματα

Η πρόεδρος της Βουλής είχε χθες επαφές με εκπροσώπους ελληνικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Συναντήθηκε με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, λόγω απουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη εκτός Αθηνών, καθώς και με τον γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο της, στις επαφές αναδείχθηκαν η σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο και η άριστη συνεργασία των δύο κοινοβουλίων στα διεθνή φόρα.