Το παρασκήνιο της συνάντησης Χριστοδουλίδη - Νικόλα: Ζήτησε ρόλο και λόγο σε ανασχηματισμό και διορισμούς

Με τέσσερα αιτήματα στην ατζέντα, η διευρυμένη Γραμματεία του ΔΗΚΟ, περιλαμβανομένων των δύο υπουργών της, έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό το απόγευμα της Τετάρτης, σε μιαν ιδιαίτερα κομβική χρονικά συγκυρία για τη σχέση Κυβέρνησης και Δημοκρατικού Κόμματος.

Στη συνάντηση, που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενεργότερη συμμετοχή του κόμματός του στις αποφάσεις που αφορούν τον ανασχηματισμό, στο διορισμό προέδρων και μελών των ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών, αλλά και στις αποφάσεις που αφορούν αξιοποίηση στο κυβερνητικό σχήμα, στελεχών του ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε να δοθούν στο κόμμα του επιπλέον υπουργεία, από αυτά που κατέχει σήμερα, αλλά και περισσότερες θέσεις και προεδρίες στα συμβούλια των ημικρατικών. Ζήτησε, επίσης, το κόμμα να έχει λόγο στο ποια πρόσωπα διορίζονται, από αυτό. Ο λόγος, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, ανήκει στον ίδιο τον Πρόεδρο, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία να προηγείται διαβούλευση.

Μένει αλλά... θέλει

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς στις βουλευτικές εκλογές βοήθησε η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, αλλά ζήτησε να γίνουν τέτοιες αλλαγές, οι οποίες στην πορεία προς το 2028 να αφήσουν πολιτικό αποτύπωμα.

Η επιστολή Νικόλα Παπαδόπουλου το βράδυ της Τρίτης, την οποία δημοσιοποίησε ο «Π», συνέβαλε στην αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και των ανακοινώσεων, για μια ημέρα αργότερα. Η Γραμματεία του ΔΗΚΟ, διά του Προέδρου της έθετε κατ' επανάληψη και με σαφήνεια, θέμα για τον τρόπο λειτουργίας της συγκυβέρνησης και της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε σε αρκετές παρεμβάσεις του, ότι το επίπεδο συνεννόησης και η επικοινωνία με το Προεδρικό και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η κίνηση Παπαδόπουλου να στείλει επιστολή στο Προεδρικό και να πραγματοποιήσει άμεσα συνάντηση με τον ΠτΔ, καταδεικνύει αποφασιστικότητα για ουσιαστικότερο ρόλο του ΔΗΚΟ, του μοναδικού συγκυβερνώντος κοινοβουλευτικού κόμματος στη διακυβέρνηση, στις αποφάσεις και στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

Το πρόκριμα του 2028

Ο ανασχηματισμός και οι διορισμοί στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, αναμένεται να καταδείξουν τις προθέσεις τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και του προέδρου του ΔΗΚΟ, στο δρόμο προς τις Προεδρικές του 2028. Παρά τη δυσαρέσκεια του ΔΗΚΟ για ενέργειες που γίνονται από την κυβέρνηση χωρίς συνεννόηση μαζί του, τυχόν ικανοποίηση των αιτημάτων στις υπουργοποιήσεις και τους διορισμούς στους ημικρατικούς, θα παρατείνει τη συγκυβερνώσα σχέση και δεν θα επέλθει «διαζύγιο». Ταυτόχρονα, θα θέσει ένα τέλος στις φήμες και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση και με τον ΔΗΣΥ, με τον οποίο έμενε ανοικτό παράθυρο συνεργασίας, σενάριο που δεν απέκλεισε ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.