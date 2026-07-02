Ερχιουρμάν: Ο Ιούλιος φέρνει εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν υπάρχει ακόμη σχέδιο - «Δεν θα εμπλακούμε σε πολιτικά παιχνίδια»

Μήνυμα ότι από τον Ιούλιο αναμένεται έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό, έστειλε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, υπογραμμίζοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά παραμένει ψύχραιμη, εργάζεται αδιάκοπα και στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι εδώ και μήνες είχε ενημερώσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα πως μετά τις εκλογές στις ελεύθερες περιοχές και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να υπάρξει κινητικότητα στη διαδικασία από τον Ιούλιο.

Όπως σημείωσε, η βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση είναι ξεκάθαρη, ενώ επανέλαβε ότι στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

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Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ακόμη ότι οι αρχές και η μεθοδολογία της τουρκοκυπριακής πλευράς έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και είναι πλέον γνωστές σε όλους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παρακολουθούνται στενά όλες οι διεθνείς πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ξεκαθάρισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προκλήσεις ή πολιτικά παιχνίδια, από όπου και αν αυτά προέρχονται, τονίζοντας ότι η υπομονή, η ψυχραιμία, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητά της είναι γνωστές.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα πρόταση στο Κυπριακό, ο κ. Ερχιουρμάν επανέλαβε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά μόνο ορισμένες ιδέες.

Πρόσθεσε ότι για τις ιδέες αυτές έχουν ενημερωθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Κομμάτων, οι συντεχνίες, οι οργανώσεις νεολαίας, οι επιχειρηματικές οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διαβεβαίωσε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα συνεχίσει να ενημερώνεται εγκαίρως για κάθε ουσιαστική εξέλιξη, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας.

«Δεν γίναμε ούτε πρόκειται να γίνουμε έμποροι της απελπισίας ή της ελπίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος του είναι η προστασία των δικαιωμάτων, του μέλλοντος, της ισότητας και της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων και ιδιαίτερα των παιδιών.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά παραμένει απόλυτα ψύχραιμη, συνεχίζει να εργάζεται χωρίς διακοπή και εμφανίζεται αποφασισμένη ενόψει των πιθανών εξελίξεων στο Κυπριακό.