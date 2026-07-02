Το «ζέσταμα» του Αβέρωφ και το παρασκήνιο στο παλιό ΓΣΠ - Απουσίαζε ο Αναστασιάδης στα 50χρονα του ΔΗΣΥ (εικόνες + βίντεο)

Πλήθος κόσμου, γαλανόλευκα πανιά στον αέρα, χαμόγελα, πηγαδάκια αλλά και… απουσίες! Ο Δημοκρατικός Συναγερμός γιόρτασε τα 50 του χρόνια στην πλατεία του παλιού ΓΣΠ, σε μια βραδιά που λειτούργησε τόσο ως επίδειξη κομματικής συσπείρωσης όσο και ως άτυπο τεστ δυνάμεων για τα πρόσωπα που εξακολουθούν να κινούν τα νήματα στην παράταξη.

Και ενώ οι κάμερες ήταν στραμμένες στη σκηνή, στα επετειακά βίντεο και στις επίσημες ομιλίες, το παρασκήνιο «βούιζε» από τις χειραψίες και τα θερμά χειροκροτήματα μέχρι τις παρουσίες που συζητήθηκαν και την απουσία που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Το «ζέσταμα» του Αβέρωφ

«Ζέσταμα» για τις επερχόμενες προεδρικές φαίνεται να ξεκίνησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος κατά την άφιξή του δεν περιορίστηκε σε λίγους τυπικούς χαιρετισμούς. Η παρουσία του στον χώρο ήταν έντονη και διαρκής, με τον ίδιο να κινείται με άνεση ανάμεσα στον κόσμο, δείχνοντας διάθεση για επαφή και επικοινωνία.

Περνούσε από άτομο σε άτομο, σταματούσε σε πηγαδάκια, έσφιγγε χέρια και αντάλλασσε κουβέντες με στελέχη και μέλη. Η κινητικότητά του και η επιμονή του να συνομιλήσει με όσο το δυνατόν περισσότερους παρευρισκομένους έδιναν την εικόνα ενός πολιτικού που επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση του με τη βάση.

Άφιξη σε κλίμα νίκης για την Αννίτα

Αν ο Αβέρωφ κέρδισε τις εντυπώσεις πριν από την έναρξη, η Αννίτα Δημητρίου πήρε ξεκάθαρα τη σκυτάλη με την άφιξή της.

Η πρόεδρος του κόμματος έγινε δεκτή με έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς φαίνεται ότι το «σίδερο» ακόμη βράζει μετά την εκλογική πρωτιά του κόμματος στις βουλευτικές.

Η διαδρομή της μέχρι τη θέση της μετατράπηκε σε μικρή τελετουργία. Χαιρετούσε κόσμο δεξιά και αριστερά, σταματούσε για χειραψίες και δεχόταν συγχαρητήρια, ενώ το χειροκρότημα συνεχιζόταν.

Η πιο ηχηρή παρουσία ήταν μια απουσία

Παρά τις πολλές παρουσίες, εκείνο που σχολιάστηκε περισσότερο στα πηγαδάκια ήταν ένα πρόσωπο που δεν εμφανίστηκε, o Νίκος Αναστασιάδης.

Η απουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ και μιας από τις κεντρικότερες μορφές της ιστορίας του κόμματος, ήταν αναπόφευκτα ηχηρή σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια της παράταξης.

Σε μια βραδιά κατά την οποία γινόταν συνεχής αναφορά στην ιστορία, στις κυβερνήσεις και στην πολιτική διαδρομή του Δημοκρατικού Συναγερμού, το κενό του Αναστασιάδη δεν μπορούσε να καλυφθεί ούτε από τα επετειακά βίντεο ούτε από τις επίσημες αναφορές.

Δεν χρειάστηκε να γίνει δημόσιο σχόλιο από τη σκηνή. Το σχόλιο γινόταν χαμηλόφωνα ανάμεσα στους παρευρισκομένους.

Μισή ώρα καθυστέρησης

Η επίσημη ώρα έναρξης είχε οριστεί νωρίτερα, ωστόσο το πρόγραμμα άρχισε τελικά γύρω στις 20:00.

Η καθυστέρηση μόνο αμήχανη δεν ήταν. Έδωσε περισσότερο χρόνο για χειραψίες, φωτογραφίες και παρασκηνιακές συνομιλίες, με τα στελέχη να μετακινούνται ανάμεσα στις σειρές και τις παρέες να ανανεώνονται συνεχώς.

Μέχρι να χαμηλώσουν τα φώτα και να αρχίσει το ιστορικό βίντεο για την ίδρυση του ΔΗΣΥ, ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής βραδιάς είχε ήδη παιχτεί μακριά από τα μικρόφωνα.

Τα χειροκροτήματα δεν ήταν όλα ίδια

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων του Συναγερμού πέρασαν διαδοχικά από το βήμα, όμως οι αντιδράσεις του κόσμου δεν είχαν παντού την ίδια ένταση.

Ξεχώρισε η εμφάνιση του προέδρου της ΝΕΔΗΣΥ και βουλευτή Κερύνειας, Δήμου Γεωργιάδη. Μίλησε με ένταση και πάθος και κέρδισε ένα από τα δυνατότερα χειροκροτήματα του πρώτου μέρους της εκδήλωσης.

Η ανταπόκριση του ακροατηρίου έδειξε ότι η νεότερη γενιά στελεχών και μελών δεν βρισκόταν εκεί απλώς για να συμπληρώσει το πρόγραμμα.

Για τον πρόεδρο της Πρωτοπορίας, Χρίστο Φωτίου, η βραδιά είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση με αυτή την ιδιότητα, καθώς ολοκληρωνόταν η θητεία του.

Το σαρδάμ

Τη στιγμή της βραδιάς που έσπασε την επισημότητα πρόσφερε ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλάς.

Μέσα στον ενθουσιασμό του, δήλωσε περήφανος για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, προτού διορθώσει ότι εννοούσε τον Παναγροτικό Σύνδεσμο.

Η διόρθωση προκάλεσε γέλια και αντιδράσεις από το κοινό. Τότε ακούστηκε από τις πρώτες σειρές η απάντηση «το ίδιο είναι», σκορπώντας χαμόγελα στους παρευρισκομένους και προκαλώντας νέο χειροκρότημα.

Μήνυμα από Αθήνα και Βρυξέλλες

Από την επίσημη πλευρά της βραδιάς, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, Σοφίας Ζαχαράκη, στην εκπαίδευση των μαθητών στην Ελλάδα, οι οποίοι εδώ και έναν χρόνο διδάσκονται για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ και το Κυπριακό.

Είχε προηγηθεί βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος πρόσφερε το απαραίτητο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε μια εκδήλωση που ήθελε να υπενθυμίσει τόσο τις κυπριακές όσο και τις ευρωπαϊκές ρίζες της παράταξης.

Πανηγυρικό φινάλε

Όταν η Αννίτα Δημητρίου ολοκλήρωσε την ομιλία της, το σκηνικό άλλαξε αμέσως. Οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να ανεμίζουν ελληνικές και κυπριακές σημαίες, μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα και έντονο κλίμα πανηγυρισμού.