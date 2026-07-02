ΑΚΕΛ: «Σύγκρουση συμφέροντος» στον διορισμό ποινικού ανακριτή για το «κράτος-μαφία» - Ζητά την παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη

Για σύγκρουση συμφερόντων στον διορισμό ενός εκ των ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το λεγόμενο «κράτος-μαφία» κάνει λόγο το ΑΚΕΛ, ζητώντας παράλληλα την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διόρισε ποινικούς ανακριτές για το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος-μαφία» και ευθύς αμέσως εντοπίστηκε καταφανής σύγκρουση συμφέροντος για τον ένα εξ αυτών. Αυτό εγείρει ερωτήματα για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της κυβέρνησης σε αυτή τη διαδικασία. Όσο δε για τη νέα αυτοεξαίρεση, προφανώς αυτή τείνει να γίνει πατέντα και καταλήγει σε αυτοακύρωση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι άλλος. Είναι οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης που βρίσκονται στην ηγεσία της Εισαγγελίας και είναι αυτοί που θα έχουν τον τελικό λόγο για την αξιολόγηση του όποιου ερευνητικού και ανακριτικού έργου. Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να αναμένεται να πιστέψουν ότι δύο διορισμένοι από τον Αναστασιάδη, υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη και φίλοι του Αναστασιάδη θα αποφασίσουν αν θα διωχθεί ο Αναστασιάδης και οι άνθρωποί του. Το ΑΚΕΛ απαιτεί την άμεση παραίτησή τους. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για κάθαρση και λογοδοσία.