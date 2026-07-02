«Κράτος Μαφία»: Εξαιρείται από την πτυχή της Focus ο Μυλωνόπουλος – Η σύνδεση με Ζολώτα

Από το σκέλος της έρευνας που αφορά την υπόθεση Focus αναμένεται να εξαιρεθεί ο ομότιμος καθηγητής Ποινικού Δικαίου Χρίστος Μυλωνόπουλος, ένα από τα πέντε μέλη της ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που διόρισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση του πορίσματος του «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξαίρεσή του θα περιοριστεί στη συγκεκριμένη πτυχή και δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στη διερεύνηση των υπόλοιπων ευρημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Το ζήτημα προέκυψε λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης του κ. Μυλωνόπουλου με τον εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα, τον οποίο είχε εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης κατά τη διαδικασία έκδοσής του από την Ελλάδα στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Focus ελεγχόμενος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και όχι ο Μιχάλης Ζολώτας.