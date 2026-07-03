Γιάννης Αντωνίου για πόρισμα «Κράτος Μαφία»: Δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων στην ανακριτική ομάδα

Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τον διορισμό των ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Τρίτου και στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο», ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι έχουν τεθεί οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η αξιοπιστία της έρευνας.

Αναφερόμενος στον Χρίστο Μυλωνόπουλο, σημείωσε ότι ο ίδιος γνωστοποίησε εξαρχής τη σχέση του με τη Focus, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει καλή πίστη και διαφάνεια.

Πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας αξιολόγησε τα δεδομένα και αποφάσισε όπως ο κ. Μυλωνόπουλος εξαιρεθεί από το μέρος της έρευνας που σχετίζεται με τη Focus, ώστε να μην προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα ή σκιά γύρω από τη διαδικασία.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία της κυβέρνησης όπως η έρευνα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να δοθεί εύλογη παράταση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και αιτιολογηθεί επαρκώς.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων, ο Γιάννης Αντωνίου υπέδειξε ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει, βάσει του Συντάγματος, στη Νομική Υπηρεσία. Τόνισε επίσης ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στην αρχή ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε στο «Πρωινό Δρομολόγιο», η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στη διαμόρφωση του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε λύση αφορά κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το κοινοτικό κεκτημένο.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ασφάλεια, το κράτος δικαίου, η ισότητα και η οικονομική διάσταση της λύσης.

Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι η διαδικασία βρίσκεται στον προθάλαμο μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Διευκρίνισε ότι αυτός εξακολουθεί να είναι ο σχεδιασμός της Γραμματείας του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για υπέρβαση του αδιεξόδου, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Λευκωσίας δεν μπορεί να καθορίζεται αποκλειστικά από όσα δηλώνονται δημοσίως.