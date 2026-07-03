Μετά από μήνες στην ηγεσία, δημοσιεύτηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του νέου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αχμάντ Βαχιντί

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την Παρασκευή (3/7) την πρώτη φωτογραφία του υποστρατήγου Αχμάντ Βαχιντί μετά την ανάληψη της ηγεσίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τον περασμένο Μάρτιο.

Στη φωτογραφία, ο Βαχιντί εμφανίζεται να συμμετέχει σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της επιτροπής προετοιμασίας της τελετής κηδείας του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και στη συνέχεια άλλη φωτογραφία να στέκεται δίπλα στο φέρετρό του σε μια μικρή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (2/7) το βράδυ κοντά στην πρώην κατοικία του ανώτατου ηγέτη.



O Αχμάντ Βαχιντί (αριστερά)

Ο Βαχιντί, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ανέλαβε επίσημα τη διοίκηση των δυνάμεων στις αρχές Μαρτίου, διαδεχόμενος τον υποστράτηγο Μοχάμαντ Πακπούρ.

Οι ειδικοί λένε ότι ο Αχμάντ Βαχιντί έχει γίνει ένα από τα βασικά πρόσωπα στον καθορισμό της σκληρής στάσης του Ιράν στις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αχμάντ Βαχιvτί (αριστερά) δίπλα στο φέρετρο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Θεωρείται μέλος ενός μικρού κύκλου σε άμεση επαφή με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος εξακολουθεί να κρύβεται αφού φέρεται να τραυματίστηκε στις ισραηλινές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου που σκότωσαν τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Ο διορισμός του Βαχιντί, ακολούθησε τον θάνατο του Πακπούρ κατά τη διάρκεια ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξέσπασε μεταξύ Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή : lebanon24