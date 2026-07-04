ΥΠΕΞ: Η Κύπρος «καταδικάζει» τις βομβιστικές επιθέσεις στη Δαμασκό

Η Κύπρος «καταδικάζει έντονα» τις βομβιστικές επιθέσεις στην περιοχή Αλ-Χιτζάζ της Δαμασκού, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε αμάχους και προκάλεσαν τον τραυματισμό πολλών ακόμη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του το Σάββατο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Λευκωσία «καταδικάζει έντονα» τις βομβιστικές επιθέσεις στην περιοχή Αλ-Χιτζάζ της Δαμασκού, οι οποίες, όπως αναφέρει, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι «πρέπει να λογοδοτήσουν άμεσα».

Η Κύπρος επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη σταθερότητα της Συρίας, ως στοιχείο ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ασφάλεια, καταλήγει η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ