«Άλμα» για «Κράτος Μαφία»: Νέο φιάσκο με τους ανακριτές, εμπλέκεται ο δικηγόρος του Ντίλιαν - Τι λέει για Χριστοδουλίδη

Για «νέο φιάσκο» στη διαδικασία διορισμού των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του σκανδάλου του «κράτους-μαφία» κάνει λόγο το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται «τα στοιχειώδη ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θεσμικής αξιοπιστίας».

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι «οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του σκανδάλου του "κράτους-μαφία" επιβεβαιώνουν ότι η Κυβέρνηση και, πρωτίστως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα στοιχειώδη ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θεσμικής αξιοπιστίας».

Όπως σημειώνει, «μέχρι και την παραίτηση του πρώτου διορισθέντος ανακριτή, η Κυβέρνηση επέμενε ότι δήθεν δεν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων και επιτίθετο σε όσους επισήμαιναν το αυτονόητο». Προσθέτει ότι «σήμερα, οι ίδιοι οι χειρισμοί της την έχουν διαψεύσει» και υποστηρίζει ότι, αντί να διδαχθεί από το φιάσκο, «σύμφωνα με δημοσιεύματα προσανατολίζεται στον διορισμό του δικηγόρου υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα».

Το Άλμα υποστηρίζει ότι «δεν πρόκειται για πρόσωπο που υπήρξε κάποτε ποινικολόγος και σήμερα καλείται να υπηρετήσει από άλλη θεσμική θέση», αλλά για «ενεργό ιδιώτη δικηγόρο, του οποίου η επαγγελματική διαδρομή συνδέεται διαχρονικά με τον χειρισμό πολύκροτων υποθέσεων διαφθοράς». Αναφέρει, μεταξύ άλλων, την υπεράσπιση Κύπριου επιχειρηματία στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου και του Λεωνίδα Μπόμπολα στην υπόθεση του ΧΥΤΑ Κόσιης.

«Κυρίως όμως, εξακολουθεί και σήμερα να ασκεί ενεργά τη δικηγορία, μεταξύ άλλων ως δικηγόρος υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν συνάδει με την ορθή θεσμική πρακτική, η οποία απαιτεί, για τόσο ευαίσθητες και πολύκροτες ανακριτικές αποστολές, την αξιοποίηση προσώπων που να μην έχουν πλέον ενεργή εμπλοκή ως δικηγόροι υπεράσπισης σε υποθέσεις διαφθοράς και τα οποία θα εκπέμπουν πλήρη θεσμική ουδετερότητα».

Παράλληλα, το Κίνημα στρέφεται και κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι «εξακολουθεί να επιμένει ότι θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει τον διορισμό των ανακριτών, παρότι η δική του σύγκρουση συμφερόντων είναι προφανής».

Σύμφωνα με το Άλμα, ο Πρόεδρος «υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη, είναι μάρτυρας στην υπό διερεύνηση υπόθεση και η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Νίκο Αναστασιάδη, του οποίου είναι πολιτικό τέκνο». «Δεν μπορεί συνεπώς να εμφανίζεται ως εγγυητής της ανεξαρτησίας της έρευνας αυτής», καταλήγει η ανακοίνωση.