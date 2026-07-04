Σε κλοιό πιέσεων ο Σάντσεθ: Παραπέμπεται σε δίκη η σύζυγός του - Eρευνες και στο κόμμα

Νέες πιέσεις δέχεται ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς δικαστής διέταξε τη σύζυγό του, Μπεγκόνια Γκόμεθ, να παραπεμφθεί σε δίκη για υποθέσεις διαφθοράς, να παραδώσει το διαβατήριό της και να της απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, η Γκόμεθ θα πρέπει επίσης να παρουσιάζεται στο δικαστήριο δύο φορές τον μήνα.

Η υπόθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά ερευνών που έχουν φέρει στο στόχαστρο στενούς συνεργάτες και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του Σάντσεθ, εντείνοντας την πολιτική πίεση προς την κυβέρνησή του.

Οι κατηγορίες

Ο δικαστής είχε ήδη απαγγείλει σε βάρος της Γκόμεθ κατηγορίες για υπεξαίρεση, άσκηση αθέμιτης επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακή διαχείριση πόρων.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να προωθήσει την επαγγελματική της σταδιοδρομία σε πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.

Τόσο η ίδια όσο και ο Πέδρο Σάντσεθ απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη και έκανε λόγο για μια «χυδαία φάρσα».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 έπειτα από καταγγελία της οργάνωσης κατά της διαφθοράς Manos Limpias («Καθαρά Χέρια»), η οποία, σύμφωνα με το CNN, διατηρεί δεσμούς με την ισπανική ακροδεξιά. Μετά την έναρξη της έρευνας, ο Σάντσεθ είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα δημόσια καθήκοντά του για σχεδόν μία εβδομάδα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα παρέμενε στην πρωθυπουργία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστή «θλιβερή ημέρα για όσους πιστεύουν στη δικαιοσύνη», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η αλήθεια τελικά θα επικρατήσει».

Παράλληλα, σχολιαστές και νομικοί κύκλοι υποστήριξαν ότι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα είναι δυσανάλογη, καθώς η Γκόμεθ συνοδεύεται ήδη από αστυνομική φρουρά, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε απόπειρα διαφυγής.

Σε κύριο άρθρο της, η ισπανική εφημερίδα El País υποστήριξε ότι η έρευνα χαρακτηρίζεται από δυσανάλογες ενέργειες που επιδιώκουν τη μέγιστη δημοσιότητα, χωρίς την αμεροληψία και τη συγκράτηση που αναμένουν οι πολίτες από τη Δικαιοσύνη.

Έρευνες και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού

Η υπόθεση της Γκόμεθ δεν είναι η μοναδική που επηρεάζει τον στενό κύκλο του Πέδρο Σάντσεθ.

Το αρχηγείο του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) έχει δεχθεί έφοδο της αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας, ενώ αρκετά στελέχη του κόμματος βρίσκονται αντιμέτωπα με δικαστικές έρευνες.

Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο, ο οποίος ερευνάται σε υπόθεση που αφορά οργανωμένο έγκλημα, άσκηση επιρροής και πλαστογράφηση εγγράφων σχετικά με δάνειο προς μικρή αεροπορική εταιρεία. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών και στενός συνεργάτης του Σάντσεθ, Χοσέ Λουίς Άβαλος, κατηγορείται ότι έλαβε παράνομες προμήθειες από συμβάσεις ύψους περίπου 60 εκατ. δολαρίων για την αγορά προστατευτικών μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Παρέμεινε επτά μήνες στη φυλακή πριν από την έναρξη της δίκης του τον Απρίλιο.

Παράλληλα, ο αδελφός του πρωθυπουργού, ο μουσικός Νταβίντ Σάντσεθ, δικάζεται στην πόλη Μπαδαχόθ, κατηγορούμενος για άσκηση επιρροής σχετικά με τον διορισμό του σε δημόσια θέση πριν από εννέα χρόνια.

Πολιτική πίεση πριν από τις εκλογές

Παρότι ο Πέδρο Σάντσεθ δεν κατηγορείται προσωπικά σε καμία από τις υποθέσεις, οι εξελίξεις έχουν αποδυναμώσει την ήδη εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας που στηρίζεται σε συμμαχίες με καταλανικά και βασκικά κόμματα.

Η έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του PSOE στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα αύξησε περαιτέρω την πίεση προς την κυβέρνηση. Η έρευνα αφορά φερόμενη κατάχρηση κομματικών πόρων και εξετάζει αν χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή δημοσιογράφου με στόχο την υπονόμευση των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν στελέχη του κόμματος.

Ο αρχηγός του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται «στις τελευταίες της στιγμές» και κάλεσε τον Σάντσεθ να παραιτηθεί.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία πρέπει να διεξαχθούν έως τον Αύγουστο του 2027, ωστόσο πολλοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός ενδέχεται να καταρρεύσει νωρίτερα.

Παρά τις δυσκολίες, ο Σάντσεθ επιμένει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Σύμφωνα με το CNN, το ισπανικό Σύνταγμα λειτουργεί υπέρ του, καθώς ένας πρωθυπουργός μπορεί να απομακρυνθεί μόνο εφόσον η Βουλή εγκρίνει ταυτόχρονα εναλλακτικό υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, εάν διεξάγονταν εκλογές σήμερα, το Λαϊκό Κόμμα θα αναδεικνυόταν πρώτο και θα μπορούσε να σχηματίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox. Ωστόσο, αρκετά κόμματα της κατακερματισμένης ισπανικής Βουλής εξακολουθούν να αποκλείουν τη στήριξη μιας κυβέρνησης υπό τον Φεϊχόο, γεγονός που αφήνει στον Σάντσεθ περιθώρια πολιτικής επιβίωσης, εφόσον καταφέρει να διατηρήσει τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού του.