Έρχιουρμαν: «Το περιουσιακό δεν λύνεται με αγωγές, αλλά με συνολική λύση του Κυπριακού» - Για εργαλειοποίηση κατηγορεί την Ε/κ πλευρά

Τη θέση ότι το περιουσιακό στην Κύπρο δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω δικαστικών προσφυγών, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού, επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το περιουσιακό.

Ο κ. Έρχιουρμαν κατηγορεί την ελληνοκυπριακή ηγεσία ότι συνεχίζει να επιχειρεί «να μετατρέψει το δίκαιο σε εργαλείο πολιτικής» σε ζητήματα που αφορούν το περιουσιακό και υποστηρίζει ότι «το περιουσιακό πρόβλημα στην Κύπρο δεν μπορεί να λυθεί με αγωγές των Ελληνοκυπρίων εναντίον των Τουρκοκυπρίων ή των Τουρκοκυπρίων εναντίον των Ελληνοκυπρίων», καθώς αποτελεί μέρος του πολιτικού προβλήματος του Κυπριακού.

Όπως αναφέρει, οι Τουρκοκύπριοι εξέφρασαν ξεκάθαρα τη βούλησή τους για λύση το 2004 και το 2017 και, εάν είχε επιτευχθεί συμφωνία, «η διαδικασία επίλυσης του περιουσιακού θα είχε επίσης ξεκινήσει και θα είχε διανύσει ήδη μεγάλη απόσταση».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά προχώρησε στη σύσταση της λεγόμενης «Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας», η οποία, όπως αναφέρει, προβλέπει επιστροφή, ανταλλαγή και αποζημίωση εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου μέχρι την επίτευξη συνολικής διευθέτησης.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις προσπάθειες να χρησιμοποιείται η νομική διαδικασία ως εργαλείο πολιτικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνει, όλες οι πλευρές έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Όλοι γνωρίζουν ότι και η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκαιο ως εργαλείο πολιτικής σε ό,τι αφορά το περιουσιακό», αναφέρει, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση του παραμένει πως πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες αξιοποίησης του δικαίου για πολιτικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία εντυπώσεων στην εσωτερική πολιτική σκηνή και να δοθεί έμφαση στις προσπάθειες για μια συνολική λύση.

Ο κ. Έρχιουρμαν σημειώνει ακόμη ότι «σε αυτό το νησί δεν υπάρχουν μόνο Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι ή μόνο Ελληνοκύπριοι που υπέφεραν λόγω του περιουσιακού», υποστηρίζοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απέφυγε προσεγγίσεις που στοχοποιούν μεμονωμένα άτομα ή χρησιμοποιούν το δίκαιο ως μέσο άσκησης πολιτικής.

Καταλήγοντας, διαμηνύει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να στηρίζει «με ειλικρίνεια» τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ παράλληλα «θα συνεχίσει γρήγορα τις πολύπλευρες προετοιμασίες της για το περιουσιακό σε συνθήκες μη λύσης».