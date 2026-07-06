Μ. Δαμιανός: «Ψηφίζει» Χριστοδουλίδη για το 2028 – «Το ΔΗΚΟ πρέπει να τον στηρίξει»

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028 έστειλε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, τονίζοντας ότι το ΔΗΚΟ θα πρέπει να τον στηρίξει εφόσον συνεχίσει να εφαρμόζει το συμφωνημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Μιχάλης Δαμιανός, υπό την ιδιότητά του και ως αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ, ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική άποψη, ωστόσο έθεσε ξεκάθαρα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί το κόμμα ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Όπως ανέφερε, εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφασίσει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία και συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης που συμφωνήθηκε με το ΔΗΚΟ, τότε η στήριξη του κόμματος θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

«Τότε ως δημοκρατικό κόμμα θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Πρόεδρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στη συνεργασία μεταξύ Προεδρικού και ΔΗΚΟ, ιδιαίτερα σε ζητήματα συντονισμού και ενημέρωσης.

Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι η προσωπική του συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι πολύ καλή, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει διαπράξει κάποιο σοβαρό λάθος.

Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, ο Μιχάλης Δαμιανός έδωσε επίσης διευκρινίσεις για τον Great Sea Interconnector (GSI), σημειώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση εγκατάλειψης του έργου και ότι αναμένεται σχετική μελέτη μέχρι το τέλος του έτους, ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν καταβλήθηκαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν την προηγούμενη χρονιά.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Μιχάλη Δαμιανού στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: