«Το φιάσκο μεγαλώνει και οι σκιές πυκνώνουν»: Πυρά ΑΚΕΛ κατά Κυβέρνησης για διορισμό ανακριτών και «Κράτος Μαφία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή τις εξελίξεις στον διορισμό των ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση που αφορά το αποκαλούμενο «Κράτος Μαφία».

Σε ανακοίνωσή της η Εζεκία Παπαϊωάννου, υποστηρίζει ότι η παραίτηση του Ανδρέα Μυλωνόπουλου, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για σύγκρουση συμφερόντων, και η αντικατάστασή του από τον Ηλία Αναγνωστόπουλο δεν αποκαθιστούν την αξιοπιστία της διαδικασίας. Αντίθετα, όπως αναφέρει, δημιουργούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα, επισημαίνοντας ότι ο νέος ανακριτής είχε εκπροσωπήσει τον Tal Dilian στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ακόμη ότι το βασικό ζήτημα παραμένει η άρνηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να παραιτηθούν. Σύμφωνα με το κόμμα, η απόφασή τους να αυτοεξαιρεθούν από τη διαδικασία δεν αρκεί για να αρθεί η σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η παρουσία τους εξακολουθεί να επηρεάζει την αξιοπιστία της έρευνας.

Παράλληλα επιρρίπτει ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι αντί να διασφαλίσει μια ποινική διερεύνηση υπεράνω κάθε αμφισβήτησης, οι χειρισμοί της κυβέρνησης εντείνουν τις αμφιβολίες και τις υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ακόμη ότι τα ευρήματα του πορίσματος έχουν ως κεντρικό πρόσωπο τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο χαρακτηρίζει πολιτικό μέντορα του σημερινού Προέδρου.