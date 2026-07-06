«Κράτος Μαφία»: «Κουτσή» η διαδικασία χωρίς ανεξάρτητο κατήγορο, λέει ο Αχιλλέας Δημητριάδης

Σοβαρές επιφυλάξεις για την ανεξαρτησία της ανακριτικής διαδικασίας σε σχέση με τη διερεύνηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» εξέφρασε ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, θέτοντας ζητήματα πιθανής σύγκρουσης συμφέροντος στους διορισμούς, αλλά και το ερώτημα ποιος θα αναλάβει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, δεν αρκεί ο διορισμός ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας, εάν δεν καθοριστεί παράλληλα ανεξάρτητος εισαγγελέας ή ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος.

Αναφερόμενος στον αρχικό διορισμό του κ. Μυλωνόπουλου, σημείωσε ότι το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφέροντος είχε τεθεί εξαρχής, χωρίς να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Διερωτήθηκε, επίσης, ποιος παρείχε νομική συμβουλή στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεδομένης της εξαίρεσης του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε επιφυλάξεις και για τον αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, λόγω προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης του με πρόσωπο που συνδέθηκε με την υπόθεση του «μαύρου βαν». Διερωτήθηκε παράλληλα γιατί δεν αναζητήθηκαν νομικοί από άλλες χώρες, χωρίς προηγούμενες σχέσεις με την Κύπρο.

Κατά τον ίδιο, το σημαντικότερο κενό αφορά το στάδιο μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Οι ανακριτές θα συλλέξουν το υλικό, ωστόσο κάποιος θα πρέπει να αποφασίσει για την άσκηση κατηγοριών και να παρουσιάσει την υπόθεση στο δικαστήριο.

Προειδοποίησε ότι, εάν η τελική απόφαση επιστρέψει στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, παρά τη δηλωμένη σύγκρουση συμφέροντος, τότε ακυρώνεται ο σκοπός της ανεξάρτητης έρευνας.

«Αν το Εισαγγελικό θα κάνει τη δουλειά μετά τους ανεξάρτητους ανακριτές, καλύτερα να μην το κάνουμε και να φυλάξουμε τα λεφτά μας», ανέφερε.

Ο κ. Δημητριάδης χαρακτήρισε θετική ως αρχική κίνηση τον διορισμό ανεξάρτητων προσώπων, υποστήριξε όμως ότι η διαδικασία παραμένει «κουτσή», εφόσον δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι ο ανεξάρτητος κατήγορος.

«Αν είναι το Εισαγγελικό Συμβούλιο, κάναμε μια τρύπα στο νερό», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Αχιλλέα Δημητριάδη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθερώηση»: