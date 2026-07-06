Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

Η επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ: Επαναδιορίζεται ο Χάρης Γεωργιάδης πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης – Έρχονται νέα πρόσωπα στο «Shadow Cabinet»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Με επαναδιορισμούς και νέες τοποθετήσεις συνεχίζει η Αννίτα Δημητρίου την αναδιοργάνωση του ΔΗΣΥ, ενισχύοντας την ομάδα συνεργατών της και αξιοποιώντας κομματικά στελέχη.

Τον επαναδιορισμό του Χάρη Γεωργιάδη στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης και της Ρένα Γεωργιάδου στη θέση του αντιπροέδρου θα ανακοινώσει σήμερα ο ΔΗΣΥ σύμφωνα με πληροφορίες του «Π».

Νέα πρόσωπα στο «Shadow Cabinet»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Τετάρτη η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα προχωρήσει σε τοποθετήσεις νέων προσώπων στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου. Για παράδειγμα, θα αντικατασταθεί η Νικολέττα Κωνσταντίνου η οποία εκλέχθηκε βουλεύτρια στην επαρχία Πάφου ενώ ενδεχομένως να δημιουργηθούν και άλλες θέσεις.

 Αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο η Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ προχώρησε στην ανακοίνωση της Έλενας Κούσιου Χατζηδημητρίου ως νέα αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Η κ. Κούσιου διαδέχεται τη Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία επανεκλέχθηκε βουλεύτρια στην επαρχία Λεμεσού και ανέλαβε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

 

Σε πορεία ανασύνταξης ο ΔΗΣΥ

Στην αξιοποίηση συναγερμικών στελεχών και υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν προχωρεί ο ΔΗΣΥ. Στόχος της ηγεσίας είναι η περαιτέρω συσπείρωση του ΔΗΣΥ και η δημιουργία μιας ευρύτερης ομάδας συνεργατών γύρω από την πρόεδρο του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουνίου η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε τον διορισμό του εκπρόσωπου Τύπου του κόμματος Ονούφριου Κουλλά στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του κόμματος.

Ο κ. Κουλλά συνεχίζει παράλληλα ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Ακολούθησε η ανακοίνωση της Πινδάρου για τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου στη θέση του γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του κόμματος. Παράλληλα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι η Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη θα συνεχίσει ως αναπληρώτρια γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, η οποία είναι συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά. Επίσης, ανακοινώθηκε η παραμονή του Χριστόδουλου Ιωάννου στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος είναι συνεργάτης του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις Βρυξέλλες.

 

Tags

ΔΗΣΥΠρόεδρος ΔΗΣΥSHADOW ΔΗΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα