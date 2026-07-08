Λετυμπιώτης: «Δεν υπήρξε επαφή με Τορναρίτη για υπουργοποίηση» – Επιβεβαιώνει επαφή με Κούσιου για θέση στην κυβέρνηση

Σε διάψευση των πληροφοριών που ήθελαν την κυβέρνηση να έχει βολιδοσκοπήσει τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκο Τορναρίτη και Έλενα Κούσιου, για συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης απέρριψε τα δημοσιεύματα περί πρότασης υπουργοποίησης των δύο στελεχών του ΔΗΣΥ, εν μέσω των σεναρίων για ανασχηματισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση της Έλενας Κούσιου υπήρξε επαφή και διερευνήθηκε το ενδεχόμενο αξιοποίησής της στο κυβερνητικό σχήμα, όχι όμως σε υπουργική θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση που τέθηκε ενώπιον της κ. Κούσιου αφορούσε την ανάληψη καθηκόντων Επιτρόπου. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να αποκαλύψει δημοσίως τη συγκεκριμένη θέση για την οποία έγινε η σχετική συζήτηση.