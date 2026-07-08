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Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού: Πενήντα Κύπριοι μοτοσικλετιστές στη Ρόδο - Θα επισκεφθούν και το Καστελλόριζο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού

 

Τη Ρόδο θα επισκεφθούν στις 12 Ιουλίου περίπου 50 Κύπριοι μοτοσικλετιστές, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταβούν και στο Καστελλόριζο, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης αποστολής μνήμης και ιστορικού συμβολισμού.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, Γιώργος Συμεωνίδης, ο οποίος γνωστοποίησε το πρόγραμμα της επίσκεψης, επισημαίνοντας ότι η Ρόδος θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της αποστολής πριν από τη μετάβασή της στο ακριτικό Καστελλόριζο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού και αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και τα Δωδεκάνησα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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