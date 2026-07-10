Θα βρει το Βόλτ την... τάση του μετά την ήττα; Ριψοκίνδυνο φλερτ με το ΑΚΕΛ και στροφή προς τα εντός

Σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική άσκηση έθεσε τον εαυτό του το βράδυ της Πέμπτης το Βολτ, το οποίο πραγματοποίησε συνάντηση μελών, φίλων και υποστηρικτών στο Δάλι, υπό τον τίτλο «Είμαστε ανοικτοί – Κοπιάστε».

Μετά την εκλογική ήττα των βουλευτικών, το κόμμα κλήθηκε να δει τι πήγε λάθος στην κάλπη, να κρατήσει κοντά του τον κόσμο που το ψήφισε και, κυρίως, να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: «Και τώρα τι;».

Το σύνθημα της εκδήλωσης λέει πολλά. «Είμαστε ανοικτοί» άρα τίποτα δεν έχει κλείσει. Ούτε το κόμμα, ούτε η συζήτηση.

Η ανάγκη για ρόλο

Στις βουλευτικές εκλογές, το Βολτ κέρδισε την ψήφο 11.487 πολιτών. Παρότι δεν εξασφάλισε καμία έδρα, προσπαθεί να διατηρήσει την παρουσία του αισθητή, με τους ψηφοφόρους του να μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι στην επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη. Το στοίχημα είναι αν αυτές οι ψήφοι θα αποτελέσουν πολιτικό κεφάλαιο, αν θα εξατμιστούν ή αν θα κερδηθούν από άλλα κόμματα.

Εδώ αρχίζει και η δύσκολη εξίσωση. Χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, το Βολτ χρειάζεται ρόλο, καθαρή ταυτότητα και λόγο ύπαρξης. Δεν αρκεί πλέον να λέει ότι είναι νέο, ευρωπαϊκό ή διαφορετικό. Πρέπει να δείξει πού στέκεται και με ποιους μπορεί να συμπορευθεί.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο το ΑΚΕΛ.

Η κοινή παρουσία ΑΚΕΛ και Βολτ έξω από τη Νομική Υπηρεσία, με αφορμή την υπόθεση «Κράτος Μαφία», δεν πέρασε απαρατήρητη. Μπορεί να εξηγείται πολιτικά με όρους θεσμών, διαφάνειας και κράτους δικαίου. Όμως στην πολιτική τέτοιες εικόνες πάντα γεννούν σενάρια.

Το ΑΚΕΛ κοιτάζει ήδη προς τις Προεδρικές του 2028 και γνωρίζει ότι, για να έχει προοπτική νίκης, δεν του αρκεί μόνο η παραδοσιακή του βάση. Χρειάζεται ανοίγματα σε πιο αστικά, φιλελεύθερα, ευρωπαϊκά και αντισυστημικά ακροατήρια. Δηλαδή σε χώρους όπου το Βολτ, έστω και χωρίς έδρα, κατάφερε να ακουμπήσει.

Για το Βολτ, όμως, ο κίνδυνος παραμονεύει. Η προσέγγιση με το ΑΚΕΛ μπορεί να του δώσει μια αίσθηση πολιτικού ρόλου και μεγαλύτερης επιρροής, ειδικά αν στο βάθος υπάρξουν πολιτικά ανταλλάγματα, είτε σε επίπεδο στήριξης είτε σε επίπεδο συμμετοχής σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό εξουσίας. Την ίδια ώρα, όμως, ανοίγει και μια άλλη σημαντική συζήτηση, αν δηλαδή το Βολτ, ξεκινώντας ως ανεξάρτητη πολιτική δύναμη, κινδυνεύει με τον καιρό να χάσει την αυτονομία του και να ενσωματωθεί σε ένα μεγαλύτερο κόμμα.

Όταν οι αριθμοί μιλούν

Με μια αναδρομή στο 2023, κατά τον δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών, η διαφορά Χριστοδουλίδη - Μαυρογιάννη ήταν 15.532 ψήφοι. Συνεπώς, οι 11.487 ψήφοι του Βολτ έχουν μεγάλη σημασία στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση με τον πρώτο γύρο του 2023, αφού η διαφορά Χριστοδουλίδη - Μαυρογιάννη ήταν μικρότερη από το εκλογικό μέγεθος του Βολτ.

Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι του Βολτ είναι πακέτο που μεταφέρεται όπου αποφασίσει η ηγεσία. Σημαίνει όμως ότι δεν είναι αμελητέα δεξαμενή. Βέβαια κατά την πορεία προς τις προεδρικές εκλογές θα διαφανεί αν το Βολτ θα καταφέρει να χαράξει αυτόνομη πορεία ή αν, ψάχνοντας πολιτικό ρόλο, θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο άρμα του ΑΚΕΛ.

Ο παθών είναι μαθών

Πάντως, με τη συνάντηση στο Δάλι, το Βολτ έδειξε να στρέφει ξανά το βλέμμα στους δικούς του ανθρώπους. Ο χώρος της εκδήλωσης χωρίστηκε σε τέσσερα θεματικά τραπέζια, στα οποία έγινε ανασκόπηση των όσων προηγήθηκαν, αλλά και συζήτηση για εισηγήσεις που αφορούν την επικοινωνία, την οργάνωση, τη διείσδυση στην κοινωνία, καθώς και την πολιτική ταυτότητα και τις θέσεις του κόμματος.

Το στοίχημα της συνάντησης ήταν να κρατήσει κοντά στο κόμμα τους ψηφοφόρους και να δείξει ότι μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μετακινείται ήδη στο εκλογικό συνέδριο του Οκτωβρίου, κατά το οποίο αναμένεται η εκλογή των μελών του πολιτικού συμβουλίου και η ανάδειξη νέας ηγεσίας.