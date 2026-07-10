ΔΗΣΥ: Παρουσίασε τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Διάσκεψη Τύπου παρέθεσε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού παρουσιάζοντας τα αυτεπάγγελτα θέματα και τις προτάσεις νόμου που έχει ήδη καταθέσει η νέα κοινοβουλευτική ομάδα προς εξέταση στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τη Διάσκεψη άνοιξε με ομιλία της η Πρόεδρος της Παράταξης κ. Αννίτα Δημητρίου η οποία σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μια αποσπασματική δράση. Όπως είπε, είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία αφορά την υλοποίηση όσων προεκλογικά είπαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εκτελεστική εξουσία, η δική μας ευθύνη απέναντι στην Κύπρο δεν αλλάζει. Ως η κατεξοχήν μεταρρυθμιστική δύναμη του τόπου έχουμε καθήκον να οδηγούμε τη χώρα μπροστά. Να διεκδικούμε, να πιέζουμε, να προτείνουμε και να συνθέτουμε όπου είναι δυνατό, με διάθεση για συναίνεση και συνεργασία», τόνισε.

Η σημερινή παρουσίαση πρόσθεσε επιπρόσθετα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είναι η αφετηρία μιας νέας πορείας για την πενταετία.

Και με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα επιμένουμε να εξεταστούν, κατά προτεραιότητα, θέματα όπως,

· η στεγαστική κρίση

· το κυκλοφοριακό

· η ψηφιακή μετάβαση

· η μείωση της γραφειοκρατίας

· η ακρίβεια, και

· η στήριξη των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές.

«Η κοινοβουλευτική μας ομάδα εργάζεται με ζήλο, συστηματικά. Επεξεργάζεται ζητήματα, ετοιμάζει πρωτοβουλίες και καταθέτει προτάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, καθώς και της χώρας μας. Προτάσεις και πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους 31 στόχους, πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες που θέσαμε».

Η κ. Δημητρίου έκλεισε την ομιλία της υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει μεγάλες δυνατότητες και ότι «με το δικό μας συνολικό σχέδιο για τον τόπο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να πετύχουμε υψηλούς στόχους».

«Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε. Με συνέπεια και προσήλωση στις αλλαγές και τις λύσεις που έχει ανάγκη η Κύπρος μας. Έτσι προχωράμε υπεύθυνα μπροστά».

Από την πλευρά του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ κ. Δημήτρης Δημητρίου τόνισε παρουσιάζοντας τη μέχρι σήμερα Κοινοβουλευτική δράση της Παράταξης στη νέα Βουλή πως το κοινοβουλευτικό έργο είναι η προμετωπίδα μας, η βασική μηχανή παραγωγής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι στις πρώτες 20 μέρες της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου έχουν κατατεθεί πέρα από 50 αυτεπάγγελτα θέματα και 10 προτάσεις νόμου.

«Σήμερα παρουσιάζουμε, ενδεικτικά, αλλά την ίδια ώρα και συγκεκριμένα το τι πράξαμε τις πρώτες μέρες της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας και πως σκοπεύουμε να κινηθούμε από το Φθινόπωρο όταν το Κοινοβούλιο θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι υπάρχουν θέματα τα oποία τέθηκαν και από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, είναι σημαντικά και αντανακλούν ζητήματα που οι πολίτες αναζητούν χειροπιαστές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

· η πρόταση νόμου για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών

· η πρόταση νόμου για το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα

· η πρόταση νόμου για την αύξηση της άδειας μητρότητας στις 26 εβδομάδες από το πρώτο παιδί.

Όπως σημείωσε κατατέθηκαν τις προηγούμενες μέρες δύο προτάσεις νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών στην επαφή τους με την κρατική μηχανή. Παράλληλα στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών θα συζητηθεί το θέμα που είναι εγγεγραμμένο ως αυτεπάγγελτο και αφορά την αργοπορία στην απονομή της δικαιοσύνης, και πως εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση στον τομέα.

Παράλληλα ο κ. Δημητρίου σημείωσε πως αναφορικά με τη στεγαστική κρίση θα ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπως συζητηθεί στις πρώτες συνεδριάσεις του Φθινοπώρου στην Επιτροπή Εσωτερικών. Να ενημερώσει η κυβέρνηση που βρίσκονται τα σχέδια που κατά καιρούς εξαγγέλλει, όπως είπε, ενώ τυγχάνουν την ίδια ώρα επεξεργασίας οι τρόποι διά μέσω προτάσεων νόμου, για αξιοποίηση των αδρανών ακινήτων. Είναι ο πιο άμεσος και εφικτός τρόπος για να αυξηθεί η προσφορά προσιτής στέγης.

Για το κυκλοφοριακό σημειώθηκε ότι ενεγράφη ήδη θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών για τα αποτελέσματα της εφαρμογής Weedrive στη Λεμεσό και πως μπορεί να εφαρμοστεί στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις.

Τέλος, για το υδατικό πρόβλημα ζητήσαμε, σημείωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, να συζητηθεί άμεσα στην επιτροπή γεωργίας το ενδεχόμενο αξιοποίησης της τεχνητής βροχής ή και άλλων μεθόδων για επίλυση αυτού του χρόνιου ζητήματος.

Ο πλήρης κατάλογος των αυτεπάγγελτων θεμάτων και των προτάσεων νόμου που έχει καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού παρατίθεται στο https://disy.org.cy/wp-content/uploads/2026/07/ΚΟ-ΙΟΥΛΙΟΣ-2026.pdf