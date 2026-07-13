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Βουλευτικές 2026: Το ΑΚΕΛ έδωσε στη δημοσιότητα τον οικονομικό του απολογισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κανένας από τους υποψήφιους βουλευτές του «ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία» δεν προχώρησε σε προσωπικές εκλογικές δαπάνες, καθώς το σύνολο των εξόδων καλύφθηκε αποκλειστικά από το κόμμα.

Το ΑΚΕΛ δημοσιοποίησε τον οικονομικό απολογισμό του για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, καταθέτοντας στον Έφορο Εκλογών την αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, τα συνολικά εκλογικά έξοδα του κόμματος ανήλθαν στις €738.450,01, ενώ τα έσοδα από εισφορές διαμορφώθηκαν στις €194.500.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κανένας από τους υποψήφιους βουλευτές του «ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία» δεν προχώρησε σε προσωπικές εκλογικές δαπάνες, καθώς το σύνολο των εξόδων καλύφθηκε αποκλειστικά από το κόμμα.

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ΑΚΕΛΓΓ ΑΚΕΛΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

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