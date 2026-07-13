Κυπριακό: Τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν το δημοσίευμα του Independent

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαίωσαν ούτε απέρριψαν το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε πραγματικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επίλυση του Κυπριακού.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει γνώση του δημοσιεύματος.
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«Κατανοώ το ενδιαφέρον και την περιέργειά σας για το δημοσίευμα του Independent», ανέφερε.
«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν οι προτάσεις που περιγράφονται σε αυτό αντανακλούν, εν όλω ή εν μέρει, την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα.
Επανέλαβε ότι «ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ηγετών στην Κύπρο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».
Ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι το Κυπριακό συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πηγή: ΚΥΠΕ