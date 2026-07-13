Ανακοινώθηκε ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό - Ποιος είναι ο Ιταλός Ραφαέλε Φίτο (φώτο)

Τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, όρισε η Κομισιόν ως Ειδικό Αντιπρόσωπό της για την Κύπρο, με στόχο τη συμβολή στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Φίτο θα συνεργάζεται στενά με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Όπως αναφέρεται, ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου και την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής λύσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να έχει επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές, με στόχο την προετοιμασία του εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τη στήριξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης. Στο πλαίσιο του ρόλου του, θα επιδιώξει επίσης την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι ο Ραφαέλε Φίτο διαθέτει μακρά εμπειρία στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο, η οποία, όπως εκτιμά, θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για διευκόλυνση της προόδου προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Ποιος είναι ο Ραφαέλε Φίτο

Ο Ραφαέλε Φίτο είναι από το 2024 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Προηγουμένως, από το 2022 έως το 2024, διετέλεσε Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Νότιας Ιταλίας, Πολιτικής Συνοχής και Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και μέλος της ιταλικής Βουλής.

Υπηρέτησε επίσης ως ευρωβουλευτής, ενώ μεταξύ 2019 και 2022 ήταν συμπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην πολιτική του πορεία περιλαμβάνονται ακόμη οι θητείες του ως Υπουργός Περιφερειακών Υποθέσεων και Υπουργός Εδαφικής Συνοχής της Ιταλίας, καθώς και ως πρόεδρος της Περιφέρειας της Απουλίας.

Βρέθηκε στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς τον περασμένο Ιούνη - Όσα είπε με τους κατοίκους

Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ο Ραφαέλε Φίτο βρέθηκε στην Κύπρο. Στις 25 Ιουνίου επισκέφθηκε την κοινότητα Αγίου Ιωάννη, στις νοτιοδυτικές παρυφές του Τροόδους, όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει από τους ίδιους τους κατοίκους τις ανάγκες της κοινότητας.

Ο κ. Φίτο συνομίλησε με κατοίκους και τον κοινοτάρχη, επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ και την εκκλησία του χωριού και ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες της κοινότητας με στόχο την προσέλκυση νέων κατοίκων.