Νέο καινοτόμο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό σε έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους του τομέα της Υγείας

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη του νέου, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Προηγμένη Κοσμητολογία και τα Φυσικά Προϊόντα Υγείας, το οποίο προσφέρει το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου.

Το νέο εξ αποστάσεως πρόγραμμα αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε επιτυχώς από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Θα προσφέρεται με τα πιο σύγχρονα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχοντας ευελιξία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και επιτρέποντάς τους να προσαρμόσουν τη μάθησή τους στις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Απευθύνεται σε απόφοιτους/ες προγραμμάτων Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας, Γεωπονικής και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων, που ενδιαφέρονται να μάθουν να αξιοποιούν με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο την τοπική χλωρίδα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών και διατροφικών προϊόντων.

Η Επιστήμη της Κοσμητολογίας αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους του τομέα της Υγείας. Η συνεχής ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής δημιουργεί αυξανόμενη ζήτηση για επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανούς/ές να αναπτύσσουν και να αξιολογούν προϊόντα που είναι ασφαλή, ποιοτικά και αποτελεσματικά για την υγεία και ευημερία των καταναλωτών, και που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

«Στόχος του νέου, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες απόλυτα εξειδικευμένη εκπαίδευση στην επιστήμη και τεχνολογία των καλλυντικών και των συμπληρωμάτων διατροφής», επισημαίνει ο Δρ Γεώργιος Καρικάς, Συντονιστής του Προγράμματος και μέλος του ακαδημαϊκού προγράμματος του Τμήματος Φαρμακευτικής. «Η κυπριακή και ελληνική χλωρίδα θεωρούνται διεθνώς ως ευεργετικές πρώτες ύλες για την παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών και διατροφικών προϊόντων. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την επιστημονική και ορθολογική αξιοποίησή τους, από άτομα με εξειδικευμένη γνώση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διακίνηση και την πιστοποίησή τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος μας μέσα από τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Προηγμένη Κοσμητολογία και Φυσικά Προϊόντα Υγείας, είναι ακριβώς να προσφέρουμε την απαιτούμενη γνώση, προς όφελος της υγείας των ανθρώπων.»

Το νέο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Προηγμένη Κοσμητολογία και Φυσικά Προϊόντα Υγείας θα προσφέρεται με το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο που ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου 2026. Διατίθεται αριθμός ειδικών υποτροφιών σε μέλη επαγγελματικών συλλόγων στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια εισδοχής, και την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick ή/και επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής: τηλ. 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός), adminfo@frederick.ac.cy.