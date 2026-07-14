Πορεία συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης συζήτησαν ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι με Υπ. Εργασίας

Την πορεία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης συζήτησαν την Τρίτη εκπρόσωποι της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα, ο οποίος τους ενημέρωσε για τις βασικές κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα του νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παρουσίασαν την μέχρι σήμερα πορεία της μεταρρύθμισης, τους στόχους και τα πλεονεκτήματά της, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την κατάθεση του νομοθετήματος στη Βουλή.

Ανέφερε ότι ακούστηκαν οι πρώτες σκέψεις των εκπροσώπων των κομμάτων, οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, και ότι θα ακολουθήσει νέα, αναλυτικότερη ενημέρωση όταν θα έχουν στα χέρια τους το νομοσχέδιο. Όπως είπε, το κείμενο υπολογίζεται να δοθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου στους κοινωνικούς εταίρους και στα κόμματα, κοινοβουλευτικά και μη.

«Είναι μια αλλαγή η οποία ήταν αναγκαίο να γίνει, έπειτα από 46 χρόνια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επιχειρείται η διόρθωση στρεβλώσεων του παρελθόντος και η προσαρμογή του συστήματος στις σημερινές και μελλοντικές κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες.

Πρόσθεσε ότι στο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία συνταξιοδότησης σε σχέση με τους νέους που εισέρχονται στο σύστημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου με τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η διαδικασία δεν βρίσκεται ακόμη στο τελικό στάδιο ώστε να παρουσιαστούν συγκεκριμένοι αριθμοί και λεπτομέρειες.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση αναγκαία και έκανε λόγο για «χρυσή ευκαιρία εξορθολογισμού» και διόρθωσης στρεβλώσεων του συστήματος.

Σημείωσε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς περιορισμούς και ανέφερε ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος για το κράτος, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον εξορθολογισμό του συστήματος.

Χαιρέτισε, επίσης, την πρόθεση τερματισμού του περαιτέρω δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της σταδιακής επιστροφής των πέραν των €12 δισεκατομμυρίων που, όπως είπε, έχουν δανειστεί διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Πρόσθεσε ότι οι Οικολόγοι θα μελετήσουν το νομοσχέδιο και θα επανέλθουν με εποικοδομητικές εισηγήσεις.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μορφάκης Σολομωνίδης είπε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε «πολύ καλό δρόμο» και ότι τα μηνύματα από την ενημέρωση είναι θετικά.

Δήλωσε ότι η ΕΔΕΚ θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση, καθώς, όπως ανέφερε, είναι κάτι που έχει ανάγκη η κοινωνία, υποδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη αύξησης των συντάξεων, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Χαρακτήρισε, επίσης, θετική την απόφαση για τερματισμό του δανεισμού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναρξη της αποπληρωμής του σχετικού ποσού, σημειώνοντας ότι αποτελούσε και προεκλογική θέση της ΕΔΕΚ.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν ανέφερε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και τόνισε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ κοινωνικών εταίρων και πολιτικών δυνάμεων.

Όπως είπε, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επιφέρει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, αυξήσεις για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, περιορισμό των στρεβλώσεων και ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

«Ο λαϊκισμός δεν χωρεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες του κράτους και ότι δεν υπάρχει «τέλεια λύση».

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι η ΔΗΠΑ θα καταθέσει μετρημένες και κοστολογημένες εισηγήσεις, με στόχο οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα και πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι στόχος είναι το νομοθέτημα να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 20 Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει αμέσως η συζήτησή του.

Εξέφρασε αισιοδοξία ότι η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και ότι ο πολίτης θα αισθανθεί τα αποτελέσματά της «στην τσέπη του» από την 1η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ