Χρυσή διάκριση για την Purpose Communications στα Cyprus Event Awards

Η Purpose Communications απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Event Awards για το έργο «Prognosys Turns 20: A Celebration of Innovation and Legacy», την επετειακή εκδήλωση που σχεδίασε και υλοποίησε για τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας της Prognosys Solutions. Το έργο διακρίθηκε στην κατηγορία Seasonal / Anniversary της ενότητας Corporate Events, κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, στη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Prognosys Solutions σχεδιάστηκε για να αναδείξει την πορεία της εταιρείας από την ίδρυσή της το 2004 μέχρι σήμερα, τα σημαντικότερα ορόσημά της και το όραμά της για το μέλλον. Σε αυτήν παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των τομέων της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του δημόσιου τομέα.

Η Purpose Communications ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκδήλωσης, από την ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας και της στρατηγικής μέχρι την οπτική ταυτότητα, την παραγωγή περιεχομένου, τον οπτικοακουστικό συντονισμό και την επικοινωνιακή αξιοποίηση του έργου. Η δημιουργική ιδέα αντλούσε έμπνευση από το 2004, τη χρονιά ίδρυσης της Prognosys Solutions, συνδέοντας την ιστορία της εταιρείας με χαρακτηριστικούς πολιτιστικούς και τεχνολογικούς σταθμούς εκείνης της περιόδου.

Στο επίκεντρο της επετειακής εμπειρίας βρέθηκε μια πρωτότυπη ολογραφική παρουσίαση σε τρεις ενότητες, μέσα από την οποία ο Ηλίας Αυξεντίου, Ιδρυτή και CEO της Prognosys Solutions, αφηγήθηκε την πορεία της εταιρείας και το όραμά της για το μέλλον. Το δημιουργικό concept ολοκληρώθηκε με αναδρομικό βίντεο, ειδικά σχεδιασμένο οπτικό περιεχόμενο και τη συλλεκτική επετειακή έκδοση «Foundations of the Future: The Story of 2004». Σε κάθε αντίτυπο είχε ενσωματωθεί διακριτικά ένας κωδικός QR, ο οποίος οδηγούσε σε προσωποποιημένο ολογραφικό ευχαριστήριο μήνυμα προς τους προσκεκλημένους, επεκτείνοντας την εμπειρία πέρα από τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, Ιδρυτής και CEO της Purpose Communications, ανέφερε: «Η χρυσή αυτή διάκριση επιβραβεύει τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτούσε ένα τόσο σημαντικό εταιρικό ορόσημο. Ευχαριστούμε θερμά τον Ηλία Αυξεντίου για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην Purpose και για την ελευθερία που έδωσε στην ομάδα μας να αναπτύξει δημιουργικές ιδέες που χάρισαν στην εκδήλωση τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα».

Η βράβευση αποτυπώνει την προσέγγιση της Purpose Communications στον σχεδιασμό εταιρικών εκδηλώσεων, συνδυάζοντας επικοινωνιακή στρατηγική, εταιρική αφήγηση, δημιουργικό σχεδιασμό και προσεκτική υλοποίηση. Στόχος είναι η δημιουργία εμπειριών που ενισχύουν τη φήμη, τις σχέσεις με βασικά κοινά και τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους κάθε οργανισμού.

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