ΑΚΕΛ κατά Κυβέρνησης για τους Δήμους: «Όχι μεταφορά του κόστους στους πολίτες»

Τη στήριξή του στα αιτήματα της Ένωσης Δήμων εκφράζει το ΑΚΕΛ, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ, αναφέρει ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους Δημάρχους για την προάσπιση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων είναι δικαιολογημένες, τονίζοντας ότι η οικονομική βιωσιμότητα και η θεσμική αυτονομία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υποστηρίζει δε, ότι είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός αντικειμενικού μηχανισμού καθορισμού της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους, ώστε να διασφαλίζεται σταθερή και επαρκής χρηματοδότηση, όπως προβλέπουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει το οικονομικό βάρος στους πολίτες, είτε μέσω αύξησης του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας είτε μέσω της επιβάρυνσης με το κόστος του φόρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Σύμφωνα με το κόμμα, η συγκεκριμένη επιβάρυνση δεν μπορεί να μετακυλίεται στους δημότες, ιδιαίτερα όταν το κράτος καθυστέρησε για χρόνια να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το ΑΚΕΛ καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει, όπως αναφέρει, τη συγκρουσιακή της προσέγγιση και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με την Ένωση Δήμων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Όπως επισημαίνει, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα από μονομερείς αποφάσεις, οικονομικές πιέσεις ή μεταφορά βαρών στους πολίτες, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οικονομική βιωσιμότητα και τη θεσμική αυτονομία των Δήμων.