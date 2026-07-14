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Κλείδωσε η ημερομηνία των εσωκομματικών εκλογών στην ΕΔΕΚ - Στις 11 Οκτωβρίου το Καταστατικό Συνέδριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου συνεδρίασε για πρώτη φορά την περασμένη Πέμπτη 9 Ιουλίου, αποφασίζοντας «τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξυγίανση του Μητρώου μελών

Τα χρονοδιαγράμματα της πορείας προς το Καταστατικό και προς το Εκλογικό Συνέδριο, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 11 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα, καθόρισε η πενταμελής Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου της ΕΔΕΚ.

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Σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Νικολαΐδη στο Facebook, η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου συνεδρίασε για πρώτη φορά την περασμένη Πέμπτη 9 Ιουλίου, αποφασίζοντας «τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξυγίανση του Μητρώου μελών καθώς επίσης και τη διαδικασία διαμόρφωσης, μέσα από τη συμμετοχή των μελών του κόμματος, των εισηγήσεων για τις καταστατικές αλλαγές προς το Καταστατικό Συνέδριο».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, «η Επιτροπή Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και των δημοκρατικών διαδικασιών θα προβαίνει σε τακτική και άμεση ενημέρωση προς όλα τα μέλη και φίλους του Κινήματος».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, το οποίο υιοθέτησε εισήγηση της Νεολαίας ΕΔΕΚ για τη διενέργεια πρώτα του Καταστατικού Συνέδριου και ακολούθως του Εκλογικού Συνέδριου.

Αποφασίστηκε επίσης η ίδρυση Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου, η οποία αποτελείται από τους Νίκο Αναστασίου, Νίκο Νικολαΐδη, Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανό και Παύλο Μιχαήλ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την ηγεσία, λέγοντας ότι απέτυχε η προσπάθεια του να ενώσει το κόμμα.

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