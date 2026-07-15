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Η ΕΔΕΚ καταδικάζει το «εθνικό έγκλημα» του πραξικοπήματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ΕΔΕΚ, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, καταδικάζει το γεγονός ως «αποτρόπαιο εθνικό έγκλημα», αποδίδοντας ευθύνες στη χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β΄ για την ανατροπή του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι το πραξικόπημα άνοιξε τον δρόμο για την τουρκική εισβολή και τις διαχρονικές συνέπειες που εξακολουθεί να βιώνει η Κύπρος. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αντίσταση που προέβαλαν μέλη της ΕΔΕΚ κατά των πραξικοπηματιών, υποστηρίζοντας ότι υπό την καθοδήγηση του Βάσου Λυσσαρίδη αποτέλεσαν τη μόνη οργανωμένη δύναμη που αντιστάθηκε στην εκτροπή.

Η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της προδοσίας του 1974 και διαμηνύει πως θα συνεχίσει τον αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας, με στόχο, όπως λέει, τη δικαίωση των νεκρών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, δημοκρατικού και ελεύθερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

ΚΥΠΕ

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