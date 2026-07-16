Στέφανος Στεφάνου και νέος Πρέσβης της Κίνας συζήτησαν το Κυπριακό και τις διμερείς σχέσεις

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, συναντήθηκε χθες με το νέο Πρέσβη της Κίνας, Yang Yundong, τον οποίο καλωσόρισε στην Κύπρο. Τον ΓΓ του ΑΚΕΛ συνόδευε η Βέρα Πολυκάρπου, Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Ο Στέφανος Στεφάνου ενημέρωσε τον Κινέζο διπλωμάτη για τη σημερινή κατάσταση στο Κυπριακό και τις διαβουλεύσεις τις ειδικής εκπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν το 2017, με στόχο τη λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, στη βάση των ψηφισμάτων ΟΗΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε για τον υποστηρικτικό και θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Κίνα ως μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε ικανοποίηση για το επίπεδο των διμερών διακρατικών σχέσεων Κύπρου και Κίνας καθώς και η πεποίθηση για τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπογράμμισε τη σημασία που δίδει το ΑΚΕΛ στην ανάπτυξη των σχέσεων του ΑΚΕΛ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας που είναι βασισμένες στον αλληλοσεβασμό και την επιδίωξη για ένα κόσμο συνεργασίας και ειρήνης.

16.7.2026