Το ΑΚΕΛ τα βάζει με την κυβέρνηση για την «σιγή» των σειρήνων - Ζητά απαντήσεις για την ετοιμότητα της Πολιτικής Άμυνας

Έντονο προβληματισμό για την αξιοπιστία του συστήματος σειρήνων της Πολιτικής Άμυνας εκφράζει το ΑΚΕΛ, με αφορμή τις δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν κατά την προγραμματισμένη επετειακή ήχησή τους για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Το κόμμα σημειώνει ότι, πέρα από τον συμβολικό χαρακτήρα της ενεργοποίησης των σειρήνων ως υπενθύμιση των τραγικών γεγονότων του 1974 και της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν δημιουργούν ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενός συστήματος που έχει ως βασικό στόχο την προστασία των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, σε αρκετές περιοχές της Κύπρου οι σειρήνες δεν λειτούργησαν ή παρουσίασαν προβλήματα κατά την ενεργοποίησή τους, γεγονός που, σύμφωνα με το κόμμα, καθιστά αναγκαία την άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας στοιχεία για τη λειτουργική κατάσταση των σειρήνων σε όλες τις επαρχίες, το επίπεδο κάλυψης της επικράτειας, τους ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται, καθώς και τον σχεδιασμό για πιθανή αναβάθμιση ή αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι παρόμοια προβλήματα είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, ενώ αναφέρεται και στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες ανέδειξαν τη σημασία ύπαρξης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης.

Το κόμμα καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το σύστημα σειρήνων της Πολιτικής Άμυνας να είναι πλήρως λειτουργικό, αξιόπιστο και έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πιθανό σενάριο έκτακτης ανάγκης.