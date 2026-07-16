Στεφάνου: «Να μη χαθεί η νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες για το Κυπριακό – Ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας»

Η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό «δεν πρέπει να χαθεί», δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στην Ορμήδεια για τα γεγονότα του 1974.

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης της νέας κινητικότητας στο Κυπριακό, συνδέοντας την προσπάθεια για λύση με τα διδάγματα της ιστορικής περιόδου που οδήγησε στην πραξικοπηματική ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου και την τουρκική εισβολή.

«Έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από την τραγωδία του 1974. Πλέον όλοι συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας. Αντίθετα, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η προοπτική επανένωσης της πατρίδας μας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα που προηγήθηκαν του πραξικοπήματος, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η ανατροπή της συνταγματικής τάξης αποτέλεσε προϊόν μακρόχρονου σχεδιασμού από τη Χούντα των Αθηνών και την ΕΟΚΑ Β’. Όπως είπε, «το πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ δεν αποτέλεσε μια αυθόρμητη ή λανθασμένη επιλογή, ούτε ήταν αποτέλεσμα του δήθεν "εθνικού διχασμού"», αλλά «ήταν ένα σχέδιο οργανωμένο και προμελετημένο εκτός Κύπρου που εκτελείτο εντός Κύπρου».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της θέσης του υπέρ μιας ανεξάρτητης και αδέσμευτης Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε στη δράση της ΕΟΚΑ Β’, λέγοντας ότι κατά την περίοδο πριν από το πραξικόπημα σημειώθηκαν πολιτικές δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμοί και άλλες ενέργειες. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στη Χούντα των Αθηνών για την εξέλιξη των γεγονότων και για τον χειρισμό της τουρκικής εισβολής.

Αναφερόμενος στους υπερασπιστές της Κύπρου το 1974, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες ήταν αυτοί που έτρεξαν στην πρώτη γραμμή» και πως «πήγαν χωρίς δεύτερη σκέψη» για να υπερασπιστούν την πατρίδα. «Αυτούς τιμούμε με την αποψινή σεμνή εκδήλωση. Μ’ ένα δάφνινο στεφάνι, όπως πρέπει στους ήρωες. Υποκλινόμαστε στη μνήμη τους με σεβασμό, όπως τους αξίζει», ανέφερε.

Σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση στο Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι «στα κατεχόμενα δημιουργούνται συνεχώς νέα τετελεσμένα», αναφερόμενος στις παράνομες αγοραπωλησίες ελληνοκυπριακών περιουσιών, τον εποικισμό και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Κάθε νέο τετελεσμένο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης», είπε, προσθέτοντας ότι η απογοήτευση στις δύο κοινότητες αξιοποιείται από όσους αντιτίθενται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Αναφορικά με τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Στεφάνου δήλωσε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε η νέα προσπάθεια να είναι ουσιαστική, σύντομη και επικεντρωμένη στα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η απόσταση μπορεί να καλυφθεί», εφόσον υπάρξουν πολιτική βούληση, συνέπεια και ειλικρινής δέσμευση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Καταλήγοντας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις μνήμης αποτελούν υπενθύμιση της ανάγκης συνέχισης της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού. «Είναι το χρέος μας να μην ξεχάσουμε. Είναι ο όρκος μας να συνεχίσουμε» είπε, προσθέτοντας ότι στόχος παραμένει «μια Κύπρος ελεύθερη και επανενωμένη».

ΚΥΠΕ