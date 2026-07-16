Η Αννίτα βάζει φρένο στη συζήτηση για τις προεδρικές – Διορίζει 15 υποψηφίους στο Διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού με αντικείμενο την αποτίμηση και ανάλυση του αποτελέσματος των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών.

Ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη και ανοίγοντας τις εργασίες της συνεδρίας, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι το εθνικό μας ζήτημα παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα δημιουργεί συνθήκες που δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητες. Όπως ανέφερε, είναι ευθύνη όλων να εργαστούν με σοβαρότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων από τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε η κοινή θέση ότι η απαλλαγή μας από τα κατοχικά στρατεύματα αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για το μέλλον της πατρίδας μας.

Ομόφωνα το Πολιτικό Γραφείο χαιρετίζει την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο καθώς και τον διορισμό του Ευρωπαίου Απεσταλμένου για το κυπριακό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει την σταθερή του θέση για στήριξη των προσπαθειών της δικής μας πλευράς, σε συνθήκες σύμπνοιας και εσωτερικής ενότητας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απολογισμός του εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Ευθύμιο Δίπλαρο, ο οποίος παρέθεσε τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματά του, ενώ σε πιο λεπτομερή ανάλυση του αποτελέσματος των Βουλευτικών εκλογών σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο προχώρησε και ο Διευθυντής Οργανωτικού κ. Αντρέας Σταυρινίδης.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το εκλογικό αποτέλεσμα, τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές και την εξασφάλιση 17 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε όλα τα στελέχη, τους υποψηφίους, τους εθελοντές και τους χιλιάδες πολίτες που στήριξαν την Παράταξη, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Αναφερόμενη στις επόμενες Προεδρικές Εκλογές, η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας περιόδου. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση της παραγωγής ουσιαστικού πολιτικού έργου, η επαφή με τους πολίτες, η αναδιοργάνωση σε διάφορους τομείς καθώς και η αξιοποίηση όλων των στελεχών με έμφαση στους υποψηφίους που συνέβαλαν στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Τόνισε, παράλληλα, ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, όλες οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό της Παράταξης.

Τέλος, το Πολιτικό Γραφείο επικύρωσε την απόφαση της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το Καταστατικό, προχώρησε στον διορισμό 15 υποψηφίων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών ως μελών του Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου.

Οι διορισθέντες κατά αλφαβητική σειρά είναι οι ακόλουθοι:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ

ΚΑΡΣΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΜΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΙΑΜΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ