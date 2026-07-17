Κυβέρνηση: Επιβεβαιώνει την αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργείο Γεωργίας

Την αντικατάσταση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, στον επερχόμενο ανασχηματισμό επιβεβαίωσε η Κυβέρνηση.

Μιλώντας στo Omega, o αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε ότι «το δεδομένο και αυτό που έχουμε απέναντι μας είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η Υπουργός Γεωργίας καθώς έχει αποδεχθεί έναν διορισμό στην εκπαίδευση».

Σχετικά με άλλες σκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γιάννης Αντωνίου σημείωσε πως «δεν μπορεί να πει κάτι καθώς ούτε ο ίδιος δεν τις γνωρίζει.