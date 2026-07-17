Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συγκλονιστικά βίντεο από κατολίσθηση στην Κίνα: Άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί στα συντρίμμια κτηρίων (βίντεο)
| Πολιτική

Κυβέρνηση: Επιβεβαιώνει την αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργείο Γεωργίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, δήλωσε ότι η Υπουργός Γεωργίας θα αντικατασταθεί, καθώς έχει αποδεχθεί διορισμό στην εκπαίδευση

Την αντικατάσταση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, στον επερχόμενο ανασχηματισμό επιβεβαίωσε η Κυβέρνηση.

Μιλώντας στo Omega, o αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε ότι «το δεδομένο και αυτό που έχουμε απέναντι μας είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η Υπουργός Γεωργίας καθώς έχει αποδεχθεί έναν διορισμό στην εκπαίδευση».

Σχετικά με άλλες σκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Γιάννης Αντωνίου σημείωσε πως «δεν μπορεί να πει κάτι καθώς ούτε ο ίδιος δεν τις γνωρίζει.

Tags

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα