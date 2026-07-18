Ανασχηματισμός Υπουργικού Συμβουλίου προ των πυλών: Ποια ονόματα ακούγονται στα πολιτικά πηγαδάκια - Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, με ορισμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενδεχομένως να προχωρήσει σε ανακοινώσεις πριν την επίσκεψη του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κρατά ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του, ωστόσο εντείνονται οι φήμες για τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν σε θέση υπουργού και όσους θα τεθούν εκτός του Υπουργικού Συμβουλίου. Την Παρασκευή ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε την αποχώρηση της υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου, η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό στην δημόσια εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει όμως έντονη φημολογία και για τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή και την υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου.

Οι απαιτήσεις του ΔΗΚΟ

Το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει πραγματοποιήσει τρεις γύρους διαβουλεύσεων με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον πρόεδρο του κεντρώου κόμματος να θέτει θέμα αύξησης του βαθμού συμμετοχής στην κυβέρνηση.

Κατά τις συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και τα μέλη της Γραμματείας τόνισαν ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές το ΔΗΚΟ είναι το μοναδικό κόμμα της συγκυβέρνησης που έχει παρουσία στη Βουλή και άρα καλείται να σηκώσει το βάρος της υποστήριξης των κυβερνητικών νομοσχεδίων απέναντι σε πέντε κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ως εκ τούτου, ζήτησαν την αύξηση της συμμετοχής του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση αλλά και το δικαίωμα να προτείνουν ονόματα στελεχών για τον επικείμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε κατανόηση στα αιτήματα του ΔΗΚΟ, τονίζοντας όμως ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι υπουργοί που θα βρεθούν εκτός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τίθεται ζήτημα μετακίνησης του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού και του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Σήμερα το ΔΗΚΟ συμμετέχει επίσημα στο υπουργικό σχήμα με τον υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη και τον υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι ο Πρόεδρος έκανε δεκτό το αίτημα του ΔΗΚΟ για αύξηση της συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση τότε θα αναλάβει τουλάχιστον ακόμη ένα υπουργείο. Μάλιστα υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες για ακόμη δύο υπουργεία και ένα υφυπουργείο.

Η λίστα του Νικόλα

Είναι άγνωστο ποια ονόματα θέτει ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ωστόσο υπάρχουν έντονες φήμες για συγκεκριμένα πρόσωπα που έλαβαν πολλούς σταυρούς προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές αλλά δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Πρόκειται συγκεκριμένα για τον σημερινό Γραμματέα του ΔΗΚΟ Γιώργο Σολωμού, την Εύη Τσολάκη και τον Χρίστο Σενέκη. Στα πηγαδάκια ακούγεται και το όνομα του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΚΟ Θεόδωρου Μανιταρά.

ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

Κατά τις συναντήσεις με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι τα κόμματα ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ θα παραμείνουν στο κυβερνητικό σχήμα. Η ΔΗΠΑ συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και τον υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο υπουργοί θα παραμείνουν στα πόστα τους.

Αλλαγή θα υπάρξει στην περίπτωση της ΕΔΕΚ, αφού η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου αποχωρεί από το υπουργικό σχήμα. Συνεπώς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να αναζητήσει πρόσωπο κατάλληλο από την ΕΔΕΚ για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι υπήρξε μια πρώτη βολιδοσκόπηση του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ μετά τις βουλευτικές εκλογές από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όπου του ζήτησε να εισηγηθεί ονόματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Αναστασίου έθεσε στο τραπέζι το όνομα του τέως βουλευτή της ΕΔΕΚ στην Πάφο Ηλία Μυριάνθους. Βέβαια, ο Νίκος Αναστασίου παραιτήθηκε την περασμένη Τετάρτη και πλέον ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να συνεχίζει τη συζήτηση με τους εναπομείναντες στην ηγεσία του κόμματος.

Ακούγεται το όνομα Παπαδούρη

Τις τελευταίες ημέρες οργιάζουν οι φήμες για συμμετοχή στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο και ενός προσώπου από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Μάλιστα οι φήμες αναφέρουν το όνομα του προέδρου του Κινήματος Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023. Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές υπέστη οδυνηρή ήττα. Ως εκ τούτου, η ηγεσία του κόμματος παραιτήθηκε και οδεύουν σε εκλογικό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.