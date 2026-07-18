Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κράτηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του που συχνά ταυτίζονται με την ακροδεξιά, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια δικαστική υπόθεση από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) αναδημοσίευσε μια ανάρτηση της Νορβηγίδας δημοσιογράφου Ρεμπέκα Μιστερέγκεν, η οποία επίσης κινείται στον ακροδεξιό χώρο. Η ανάρτηση παρουσιάζει τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ως θύμα της ελληνικής δικαιοσύνης μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αποφυλάκιση.

Η Μιστέρεγκεν, γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ελευθερίας λόγου, αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, που εκτίει ποινή 13 ετών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ Λουκμάν, ένα χρόνο πριν, είδε το αίτημα αποφυλάκισής του να απορρίπτεται, λόγω αναρτήσεών του στο Χ, με τη βοήθεια τρίτων.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα (τον Ιούνιο του 2025 με ψήφους 2 έναντι 1, αντίθετα με την πρόταση του εισαγγελέα) επειδή ο Κασιδιάρης χρησιμοποιεί τη βοήθεια υποστηρικτών του για να παραμένει ενεργός στο X και να σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Η ίδια υποστηρίζει ότι η παράταση της κράτησής του, παρά την καλή του διαγωγή και τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει, αποτελεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης στην Ευρώπη.

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

Ο Ίλον Μασκ σχολίασε τη συγκεκριμένη ανάρτηση γράφοντας τη φράση «This is messed up» («Το θέμα έχει γίνει μπάχαλο» / «Αυτό είναι απαράδεκτο»).

Η αντίδραση του Κασιδιάρη

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την άμεση και πανηγυρική αντίδραση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πριν από λίγο ο Ίλον Μασκ -η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως- κατήγγειλε δυναμικά την παράνομη κράτησή μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη!»